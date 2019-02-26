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Число клиентов на белорусском рынке Форекс выросло более чем в 3,5 раза

27.02.2019 22:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Число клиентов на белорусском рынке Форекс выросло более чем в 3,5 раза
АиФ

Всего клиенты за год совершили более двух миллионов операций, что вдвое больше, чем за предыдущий год. Совокупный объем операций предварительно составил более $25 млрд. В текущем году рынок, как ожидается, может удвоиться.

Законодательство

В нормативных документах, регулирующих рынок Форекс в Республике Беларусь, в 2018 году произошли следующие изменения:

  • Расширен круг иностранных организаций, с которыми белорусские форекс-компании вправе взаимодействовать при хеджировании (речь идет о минимизации) рисков. Согласно постановлению № 132 от 20 марта 2018 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь № 67 от 10 февраля 2016 года», белорусские субъекты внебиржевого рынка Форекс обязаны совершать операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами исключительно с иностранными финансовыми институтами, осуществляющими деятельность в регулируемых юрисдикциях. Перечень юрисдикций устанавливается Национальным банком Республики Беларусь и включает 39 организаций, который дополняют Швейцарская служба по надзору за финансовым рынком (Swiss Financial Market Supervisory Authority) и Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (Australian Securities and Investments Commission). Последние характеризуются высоким уровнем развития и эффективной системой правового регулирования, контроля за его участниками.
  • Оптимизированы объемы, формы и порядок представления отчетности субъектами внебиржевого рынка Форекс. В соответствии с постановлением № 153 от 2 апреля 2018 «Об отчетности Национального форекс-центра, форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций по вопросам, связанным с деятельностью на внебиржевом рынке Форекс» информация обо всех операциях компаний и их клиентов должна содержать сведения об операциях, совершенных как с использованием программного обеспечения с хеджинговой системой учета позиций, так и программного обеспечения с неттинговой системой. Это позволит повысить эффективность использования данных при разрешении спорных ситуаций между субъектами внебиржевого рынка Форекс и их клиентами.
  • Дифференцированы и смягчены требования к размеру отчислений на счета обеспечительного капитала форекс-компаний постановлением № 584 от 7 декабря 2018 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 10.02.2016 № 65». Обеспечительный капитал будет формироваться в размере от 25% до 50% от суммы маржинального обеспечения в зависимости от резидентства клиентов. При этом размер единовременного снятия со счетов обеспечительного капитала сумм превышения минимального размера обеспечительного капитала увеличен с 5% до 10%. Также предусмотрена возможность его перечисления на банковские счета форекс-компании открытые за рубежом.

— Принятые решения призваны способствовать созданию условий для оптимизации процессов управления рисками белорусскими субъектами внебиржевого рынка Форекс, а также обеспечивают формирование благоприятной среды для дальнейшего сбалансированного развития внебиржевого рынка Форекс в Республике Беларусь, — сказал начальник Главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Национального банка Республики Беларусь Дмитрий НАБЗДОРОВ.

* Форекс — это международный рынок обмена валют. Некоторые участники рынка торгуют на нем из необходимости: например, банкам нужна валюта, чтобы исполнять обязательства перед клиентами. Другие приходят на Форекс для того, чтобы зарабатывать на изменениях курсов валют.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Подведены итоги работы на рынке Форекс* за 2018 год. Число клиентов в нашей стране увеличилось до 11 500 человек.
 
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