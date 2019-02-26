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Развитие предпринимательства в регионах обсуждали 27 февраля в Минске
Новости Беларуси. Грамотная работа региональных Советов по развитию предпринимательства, а также предоставление льгот. Как стимулировать деловую инициативу в регионах и продвигать бизнес в малые города и сельскую местность, обсуждали 27 февраля в Минске на заседании Совета по развитию предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От малого и среднего бизнеса зависит процветание региона. Ведь это и дополнительные рабочие места, и зарплата. Но зачастую именно столица становится центром притяжения предпринимателей. Привлекать молодых и инициативных в районные и областные центры тоже можно и нужно.
Так, одно из предложений заключается в том, что хорошей дискуссионной площадкой для решения спорных вопросов должны стать региональные Советы по развитию предпринимательства. Выгодные условия сегодня, кстати, предоставляют и банки.
Андрей Жишкевич, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»:
За последнее время в Беларуси предпринимаются шаги для упрощения условий ведения бизнеса. В конце 2018 года утверждена стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030-го.
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Новости Беларуси. Грамотная работа региональных Советов по развитию предпринимательства, а также предоставление льгот. Как стимулировать деловую инициативу в...
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