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Развитие предпринимательства в регионах обсуждали 27 февраля в Минске

27.02.2019 23:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Грамотная работа региональных Советов по развитию предпринимательства, а также предоставление льгот. Как стимулировать деловую инициативу в регионах и продвигать бизнес в малые города и сельскую местность, обсуждали 27 февраля в Минске на заседании Совета по развитию предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Развитие предпринимательства в регионах обсуждали 27 февраля в Минске

От малого и среднего бизнеса зависит процветание региона. Ведь это и дополнительные рабочие места, и зарплата. Но зачастую именно столица становится центром притяжения предпринимателей. Привлекать молодых и инициативных в районные и областные центры тоже можно и нужно.

Развитие предпринимательства в регионах обсуждали 27 февраля в Минске

Так, одно из предложений заключается в том, что хорошей дискуссионной площадкой для решения спорных вопросов должны стать региональные Советы по развитию предпринимательства. Выгодные условия сегодня, кстати, предоставляют и банки.

Развитие предпринимательства в регионах обсуждали 27 февраля в Минске

Андрей Жишкевич, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»:
У нас есть целый ряд подпрограмм, одна из которых так и называется «Поддержка малого и среднего предпринимательства в регионах». Она отличается от классической программы тем, что ставка ещё более льготная: 2/3 ставки рефинансирования, стоимость ресурса, который предоставляется банком-партнером. Они уже добавляют свою маржу, аккредитуют предприятия, получая намного больше, по сравнению с рыночными условиями кредитования. Поэтому это очень востребованный продукт. В 2018 году – 200 млн. общий объём финансирования в целом по программе малого и среднего предпринимательства было освоено. В 2019 году мы ставим себе задачу получить объем не меньше.

За последнее время в Беларуси предпринимаются шаги для упрощения условий ведения бизнеса. В конце 2018 года утверждена стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030-го.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Грамотная работа региональных Советов по развитию предпринимательства, а также предоставление льгот. Как стимулировать деловую инициативу в...
 
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