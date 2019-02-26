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Американскую рыбу выращивают в белорусских рыбхозах

27.02.2019 22:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусские рыбхозы в скором времени порадуют потребителей ценными видами рыбы – предприятия активно осваивают технологии выращивания американских веслоносов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что рыба семейства осетровых станет альтернативой толстолобику. 

Американскую рыбу выращивают в белорусских рыбхозах

Напомним: самым популярным видом рыбы для выращивания был и остается карп, на долю которого приходится 84,5%  общего производства рыбы в стране.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские рыбхозы в скором времени порадуют потребителей ценными видами рыбы – предприятия активно осваивают технологии выращивания...
 
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