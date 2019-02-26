Американскую рыбу выращивают в белорусских рыбхозах

Новости Беларуси. Белорусские рыбхозы в скором времени порадуют потребителей ценными видами рыбы – предприятия активно осваивают технологии выращивания американских веслоносов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что рыба семейства осетровых станет альтернативой толстолобику.





Напомним: самым популярным видом рыбы для выращивания был и остается карп, на долю которого приходится 84,5% общего производства рыбы в стране.