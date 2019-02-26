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Новости экономики за 27.02.2019

27.02.2019 22:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь и Всемирный банк готовят три новых инвестиционных проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшее время произойдут изменения в руководстве группы Всемирного банка и будут анализироваться программы партнерства со странами.

Новости экономики за 27.02.2019

В связи с этим готовящийся проект по модернизации системы образования и проект в сфере ЖКХ должны быть утверждены к июню этого года, а вскоре после этого – и проект по энергоэффективности. За весь период сотрудничества Всемирный банк инвестировал порядка миллиарда 700 миллионов долларов в ряд значимых инфраструктурных проектов в Беларуси.

ЭКСПОРТ КАРТОФЕЛЯ НА РЫНОК ЕВРОПЫ

Новости экономики за 27.02.2019

Белорусские аграрии активно работают над тем, чтобы начать поставки картофеля на рынок Европы. Заявку на переаттестацию угодий подана в Еврокомиссию, где ее рассматривают.

Американскую рыбу выращивают в белорусских рыбхозах

В прошлом году на экспорт отправили 280 тысяч тонн картофеля на 50 миллионов долларов. Сейчас география экспорта – это прежде всего страны Евразийского экономического союза. Российский рынок остается по ценовому фактору по-прежнему премиальным.

Новости экономики за 27.02.2019

На полмиллиарда долларов экспортировали белорусской продукции растениеводства в прошлом году и это на 16% больше, чем годом ранее. Наиболее экспортоориентированными, как и прежде, остаются свежие овощи, плоды и ягоды, льноволокно и зерно.

Белорусско-российскую молочно-товарную ферму построили на Сахалине
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Всемирный банк готовят три новых инвестиционных проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшее время произойдут...
 
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