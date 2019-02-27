Полиция арестовала пятерых лыжников на ЧМ в Австрии. Одного из них застали за переливанием крови

Сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии провели в среду успешную операцию против международной допинговой сети, в рамках которой провели семь обысков в расположении нескольких сборных команд на чемпионате по лыжным видам спорта в Зеефельде и задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двоих спортсменов сборной Австрии, одного спортсмена сборной Казахстана и двоих спортсменов из Эстонии, сообщает ТАСС .

Как заявили в Федеральном ведомстве по уголовным делам Австрии, кроме спортсменов, в Зеефельде задержаны два члена криминальной группировки, связанной с допингом. Еще двое видных медицинских функционеров задержаны на территории Германии.

Операция под названием «Кровопускание» была проведена силами Федерального ведомства по уголовным делам Австрии, Бюро по борьбе с организованной преступностью, Таможенной службой по борьбе с контрабандой Мюнхена.

— По запросу прокуратуры Мюнхена и прокуратуры Инсбрука 27 февраля была организована операция в Зеефельде и Германии, в ходе которой в общей сложности были задержаны девять человек и проведено 16 обысков, — отметили в австрийском ведомстве.

По данным следователей, в ходе расследования по подозрению в коммерческом спортивном мошенничестве и применении запрещенных препаратов и методов допинга в Германии была раскрыта криминальная группировка, связанная со спортивным медиком, доктором Марком С. Преступники действовали из города Эрфурт и на протяжении нескольких лет предоставляли допинг для спортсменов.

Всего на территории Австрии были задержаны семь человек: пять спортсменов и двое членов преступной организации. Задержанные спортсмены — это представители сборных Австрии, Казахстана и Эстонии.

— Среди задержанных есть два полицейских спортсмена из национальной команды по лыжным гонкам, которые в настоящее время получают полицейское образование, — подчеркнули в ведомстве. На территории Германии были задержаны спортивный врач и его сообщник, а также проведено девять обысков.

Как сообщает Sports.ru со ссылкой на AP , один из арестованных лыжников делал себе переливание крови, когда к нему вторглась полиция.

Как сообщил твиттер Ö3 Sport, среди задержанных оказались австрийские лыжники Доминик Балдауф и Макс Хауке.

На старт сегодняшней мужской гонки на 15 км классикой не вышли австрийцы Доминик Балдауф и Макс Хауке, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв, а также двукратный бронзовый призер чемпионатов мира казахстанец Алексей Полторанин.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в Зеефельде с 20 февраля по 3 марта.