Синоптики объявили на два дня штормовое предупреждение

Из-за ветра в Беларуси на четверг и пятницу объявлено штормовое предупреждение.

28 февраля (четверг) во второй половине дня по западу республики, 1 марта (пятница) на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с, сообщили Белгидромете.

В Минске ночью и утром 1 марта ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

28 февраля ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ожидается слабый гололед. Температура ночью от -3..+3°С, до +1..+9°С днем.

1 марта похолодает, пройдут кратковременный снег, слабая метель. Температура от 0..-7°C ночью, до +1..+2°C днем.

2 марта ожидается местами небольшой снег, местами гололед. Температура ночью -4..-11°C, днем -4..+2°C.