Боится ли Польша российских танков в Беларуси?

"Белсата" с Павлом Фляйшером, руководителем Института прогнозирования и международных исследований. Интервьюс Павлом Фляйшером, руководителем Института прогнозирования и международных исследований.





Польша закупила 20 ракетных систем «Himars». Бригады войск территориальной обороны размещают с востока на запад – от Белостока в направлении Германии. То есть сначала прикрывая российскую и белорусскую границу. Польша создает или обновляет четвертую дивизию, так называемую 18-ю дивизию в направлении между Варшавой и Беларусью. А также мы ждем решения насчет форта «Трамп». Означает ли все это, что Польша боится за независимость Беларуси и подстраховывается перед возможными российскими танками на Буге?





Мне кажется, Польша не боится за независимость Беларуси, так как независимость Беларуси – суверенное дело Беларуси. Больше она боится русских танков, которые могли бы напасть из Калининградской области, в меньшей мере со стороны Беларуси.





Но развитие, которое мы наблюдаем хотя бы в контексте форта «Трамп» следует из желания усилить весь восточный фланг НАТО.





Особенно с точки зрения обеспечения защиты стран Прибалтики.





Договоры на ракетные системы «Himars» подписали. Это произошло во время ближневосточного саммита, который Польша организовала по инициативе Вашингтона в Варшаве. Эта демонстрация польского членства в отношении США должна помочь американцам принять быстрое решение, чтобы разместить форт «Трамп» в Польше?





Я бы посмотрел на эту закупку в долгосрочной перспективе. Давайте помнить, что закупка систем ПВО «Himars» была уже вписана в программу технической модернизации польской армии на протяжении многих лет.





Первоначально планировали создать свою систему, но быстро купили американские системы.





Да, конечно, это можно понимать двумя различными способами. Можно рассматривать так, что Польша не имеет возможности создать такое оружие быстро или возможности сотрудничества с американскими партнерами. Поэтому Министерство национальной обороны решило пойти быстрым путем. С другой стороны, фактически была оперативная необходимость получить быстро эту технику.





Следует напомнить также, что ракетные системы «Himars» – одна из ключевых программ, которую начало правительство «Гражданской платформы».





Мы помним тот знаменитый проект «польских клыков», которые должны были дать стратегическое преимущество Польше через приобретение стратегического вооружения и военной техники. Например, береговой дивизион ракетной артиллерии, который уже купили в Норвегии: ракеты JASSM, крылатые ракеты для самолетов F-16 – это ракеты большой дальности. И третья – программа «Himars», четвертая, реализации которой ожидают моряки, – закупка подводных лодок «Orca». Они должны быть вооружены системой крылатых ракет, которые могут выстрелить в стратегические цели противника.





Польша покупает большой спектр возможностей.





Меня и, думаю, наших зрителей больше всего интересует, где их разместят. 18 ракетных систем «Himars» должны закрыть так называемый белорусский мост, то есть территорию между Варшавой и границей с Беларусью, и усилить 18-ю дивизию, которую создают на белорусском направлении. Или же, скорее, на севере, в направлении Калининграда разместят эти системы?





Есть тут одна проблема. Американцы используют эту технику, если имеют на 100 процентов контролируемую ситуацию в воздухе. Если мы посмотрим на другие артиллерийские системы, которые используют в польской армии, например, самоходную гаубицу «Krab» или ракетную систему «Langusta» – они исходят из того, что у польской армии нет превосходства в воздухе, и мы должны быстро двигаться, постоянно быть в движении. А «Himars» – более стационарная система. Систему огня этого комплекса нужно очень долго разворачивать в поле. И трудно ее разворачивать и сворачивать.





Однако в названии – «высокомобильная система».





Да, она высокомобильная, когда мы говорим о перебрасывании. Например, «Himars» содержится в транспортных самолетах «Hercules» и может быть быстро переброшена в разные места. Однако вопрос, будет ли возможно переброска самолетом «C-130 Hercules» на территории Польши.





Мы не знаем, «Himars» будут в новой дивизии и на восточном направлении или же глубже в стране.





Однако министр обороны Блащек заявил, что речь идет о востоке от Вислы. Но восточнее Вислы – это и Калининград и Беларусь.





Здесь нужно быть осторожным. Когда мы смотрим на размещение ключевых систем обороны Польши, то никто этих наиболее ценных игрушек не выдвигает так далеко. Давайте помнить, что если мы выдвинем «Himars» на восток, то нужно будет им дать соответствующую противоракетную оборону короткой и средней дальности. Это ключевая дело. Другое дело, что в «Himars» – нетипичная система контролирования огня, американская.





Она не будет на сто процентов подключена к польской системе. И мы не знаем, как польская армия разрешит эту ситуацию.





Польская армия использует систему «Topaz», и это другая система. Это открывает ряд вопросов: как эту систему разместят, как ее подключат к другим элементам вооруженных сил.









«Himars» размещают тогда, когда есть защита с воздуха. А Беларусь в этот момент заказывает 12 тяжелых двухмоторных истребителей Су-30. Многие критикуют в Беларуси этот контракт. Зачем маленькой Беларуси такие большие самолеты? Это скорее нужно россиянам, чтобы их держать в Беларуси. Что в Польше об этом думают? Действительно ли лучше, чтобы у Лукашенко были свои 12 Су-30, чем россияне разместили бы свою базу с 40 самолетами на территории Беларуси?





Давайте помнить о том, что россияне всегда смогут эти самолеты захватить, если им будет это нужно. Но я понимаю ситуацию иначе. Беларусь должна подкупать россиян, приобретая у них оружие, чтобы держать торговый баланс между Беларусью и Россией.





Мне кажется, Россия имеет очень ограниченный каталог продукции, который может экспортировать.





И приобретение Су-30 в этом случае – именно этот элемент.





Боятся ли в Польше Су-30? Или же это ничего не определяет?





Мне кажется, что при сегодняшней системе противовоздушной обороны, закупке систем «Patriot» и последующего ее этапа, «Narew», это не так важно.