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БАТЭ представил ролик к предстоящему матчу за Суперкубок Беларуси
Матч за Суперкубок между БАТЭ и брестским «Динамо» состоится 2 марта в Минске.
БАТЭ представил видеоанонс матча за Супербкубок Беларуси-2019, в котором 2 марта борисовский клуб встретится с брестским "Динамо" на искусственном газоне стадиона ФК "Минск", передает
"Для кого-то Суперкубок — самый главный трофей в карьере. Для кого-то — самый официальный матч из всех товарищеских. Но главное — это начало сезона. Долгожданное! В нашей жизни результативная замена: зима out — футбол in. 2 марта, 15.00, стадион ФК "Минск". Суперкубок Беларуси. Поле искусственное - эмоции настоящие", — говорится в ролике, который можно посмотреть на
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Матч за Суперкубок между БАТЭ и брестским «Динамо» состоится 2 марта в Минске.
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