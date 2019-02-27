Песни российских исполнителей попали в список экстремистских материалов в РБ









пресс-служба БАЖ, в список экстремистских материалов, запрещенных к распространению в стране, вошли песни таких исполнителей, как MC Gapon, NeBrat, "Коловрат", "Коррозия металла" и др. Как отмечаетБАЖ, в список экстремистских материалов, запрещенных к распространению в стране, вошли песни таких исполнителей, как MC Gapon, NeBrat, "Коловрат", "Коррозия металла" и др.





Например, у группы "Коррозия металла" экстремистской признана песня "Бей чертей спасай Россию", у "Ёж" — "Будь Белым" и т.д.









За изготовление и распространение экстремистских материалов в Беларуси предусмотрено наказание от штрафа (до 50 базовых величин) до административного ареста.