|
Песни российских исполнителей попали в список экстремистских материалов в РБ
Министерство информации добавило в республиканский список экстремистских материалов ряд песен российских музыкальных исполнителей и групп. Основанием для этого стали решения белорусских судов.
Как отмечает
Например, у группы "Коррозия металла" экстремистской признана песня "Бей чертей спасай Россию", у "Ёж" — "Будь Белым" и т.д.
За изготовление и распространение экстремистских материалов в Беларуси предусмотрено наказание от штрафа (до 50 базовых величин) до административного ареста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство информации добавило в республиканский список экстремистских материалов ряд песен российских музыкальных исполнителей и групп. Основанием для этого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)