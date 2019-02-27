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Песни российских исполнителей попали в список экстремистских материалов в РБ

27.02.2019 21:28 — Разное | Партизан  
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Министерство информации добавило в республиканский список экстремистских материалов ряд песен российских музыкальных исполнителей и групп. Основанием для этого стали решения белорусских судов.



Как отмечает пресс-служба БАЖ, в список экстремистских материалов, запрещенных к распространению в стране, вошли песни таких исполнителей, как MC Gapon, NeBrat, "Коловрат", "Коррозия металла" и др.

Например, у группы "Коррозия металла" экстремистской признана песня "Бей чертей спасай Россию", у "Ёж" — "Будь Белым" и т.д.


За изготовление и распространение экстремистских материалов в Беларуси предусмотрено наказание от штрафа (до 50 базовых величин) до административного ареста.

 
 
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Министерство информации добавило в республиканский список экстремистских материалов ряд песен российских музыкальных исполнителей и групп. Основанием для этого...
 
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