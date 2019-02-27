|
Два беларусских предприятия возвращаются на российский рынок
Россельхознадзор согласовал снятие ограничений.
Россельхознадзор согласовал отмену временных ограничений на поставки в Россию, введенных Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.
Ограничения будут сняты с ОАО «Брестский мясокомбинат» и ЧПУП «15 авеню». Всего беларусская сторона запрашивала согласование для трех предприятий. Однако российская служба не согласилась с отменой санкций в отношении ИООО «Беловежские деликатесы».
Напомним, после переговоров в Москве, беларусский регулятор ввело ограничения в отношении нескольких предприятий на основании материалов, переданных Россельхознадзором.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор согласовал снятие ограничений.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)