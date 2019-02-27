Два беларусских предприятия возвращаются на российский рынок

Россельхознадзор согласовал отмену временных ограничений на поставки в Россию, введенных Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.

Ограничения будут сняты с ОАО «Брестский мясокомбинат» и ЧПУП «15 авеню». Всего беларусская сторона запрашивала согласование для трех предприятий. Однако российская служба не согласилась с отменой санкций в отношении ИООО «Беловежские деликатесы».









Напомним, после переговоров в Москве, беларусский регулятор ввело ограничения в отношении нескольких предприятий на основании материалов, переданных Россельхознадзором.