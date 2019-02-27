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Два беларусских предприятия возвращаются на российский рынок

27.02.2019 21:15 — Разное | Партизан  
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Россельхознадзор согласовал снятие ограничений.

Россельхознадзор согласовал отмену временных ограничений на поставки в Россию, введенных Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.
 
Ограничения будут сняты с ОАО «Брестский мясокомбинат» и ЧПУП «15 авеню». Всего беларусская сторона запрашивала согласование для трех предприятий. Однако российская служба не согласилась с отменой санкций в отношении ИООО «Беловежские деликатесы».


Напомним, после переговоров в Москве, беларусский регулятор ввело ограничения в отношении нескольких предприятий на основании материалов, переданных Россельхознадзором.

 
 
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Россельхознадзор согласовал снятие ограничений.
 
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