БНК поддержит кандидатуру Северинца на президентских выборах

"Еврорадио" . Перед журналистами выступили лидеры БНК Николай Статкевич и Владимир Некляев, а также руководитель "Европейской Беларуси" Андрей Санников, передает





Выступающие заверили: несмотря на то, что ранее они выдвигались кандидатами в президенты по отдельности, теперь они готовы объединиться перед угрозой инкорпорации Беларуси со стороны России. Они идут на президентские выборы с месседжем сохранения независимости Беларуси и готовы выдвинуть единого кандидата. Таким кандидатом от них станет Николай Статкевич.









Политику из-за его непогашенной судимости могут отказать в регистрации. В таком случае Национальный конгресс готов поддержать правоцентристскую коалицию, если от нее будет выдвинут Павел Северинец.