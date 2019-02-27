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БНК поддержит кандидатуру Северинца на президентских выборах

27.02.2019 21:02 — Разное | Партизан  
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В Варшаве представители Белорусского Национального Конгресса провели пресс-конференцию.

БНК поддержит кандидатуру Северинца на президентских выборах
Перед журналистами выступили лидеры БНК Николай Статкевич и Владимир Некляев, а также руководитель "Европейской Беларуси" Андрей Санников, передает "Еврорадио".

Выступающие заверили: несмотря на то, что ранее они выдвигались кандидатами в президенты по отдельности, теперь они готовы объединиться перед угрозой инкорпорации Беларуси со стороны России. Они идут на президентские выборы с месседжем сохранения независимости Беларуси и готовы выдвинуть единого кандидата. Таким кандидатом от них станет Николай Статкевич.


Политику из-за его непогашенной судимости могут отказать в регистрации. В таком случае Национальный конгресс готов поддержать правоцентристскую коалицию, если от нее будет выдвинут Павел Северинец.

 
 
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В Варшаве представители Белорусского Национального Конгресса провели пресс-конференцию.
 
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