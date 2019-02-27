Набор студентов на факультет журналистики БГУ с каждым годом будет снижаться

БелТА, декан факультета объяснила это очень простой ситуацией: чтобы набрать студентов на 2019 учебный год, нужно найти заявки от организаций и медиа для 2023 года. То есть, при разнице в 4 года не каждая редакция может гарантировать, что молодые специалисты все еще будут нужны и что им найдутся места. Сегодня на факультете журналистики БГУ обучаются 967 студентов, но набор будет снижаться с каждым годом, рассказала Ольга Самусевич на коллегии Министерства информации. Как пишетдекан факультета объяснила это очень простой ситуацией: чтобы набрать студентов на 2019 учебный год, нужно найти заявки от организаций и медиа для 2023 года. То есть, при разнице в 4 года не каждая редакция может гарантировать, что молодые специалисты все еще будут нужны и что им найдутся места.





Кроме того, по словам Ольги Самусевич, проблемой является то, что ряд СМИ не желает участвовать в подготовке кадров в сложившихся форматах: создавать филиалы и выступать базовыми организациями. А схема «опыт в обмен на материалы», которую практикуют сейчас в большинстве случаев, не работает для современных студентов. Молодежи выгоднее работать за деньги на маркетинговые службы и биржи контента, и без материального стимулирования мотивировать ее крайне сложно.









Еще одной проблемой для подготовки будущих журналистов декан назвала нехватку современного оборудования для обработки навыков теле- и радиопроизводства.





Профессиональное сообщество слабо интегрировано в учебный процесс на уровне отбора абитуриентов. Также есть проблемы с наличием высококвалифицированных профессорско-преподавательских кадров, имеющих научную степень по журналистике, — рассказала Ольга Самусевич.