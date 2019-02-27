Чиновника, укравшего бычка с фермы в Ушачском районе, приговорили к 4 годам колонии с конфискацией имущества

Для похищения теленка с одной из ферм ОАО «Ильюшинский» 60-летний чиновник разработал хитроумную схему. Он купил специальный снотворный ветеринарный препарат, который бычку, чтобы списать его как издохшего. Затем краденое животное передали частному фермерскому хозяйству.





Вместе с зампредом райисполкома на скамье подсудимых оказалась и 47-летняя главный зоотехник сельхозпредприятия, которая помогала чиновнику.





Весной 2018 года мужчина приехал в ОАО «Ильюшинский» и выбрал понравившегося 245-килограмового бычка. Идентификационный номер теленка он сообщил главному зоотехнику и рассказал ей, как нужно усыплять животное, чтобы замаскировать кражу под естественный падеж.





После этого женщина, следуя инструкциям чиновника, отдала своим подчиненным указания, согласно которым те ввели бычку снотворное и погрузили усыпленного теленка в грузовик. Затем зоотехник отвезла животное в одну из агроусадеб Ушачского района, где передала его вертикальщику.





В результате этих действий ОАО «Ильюшинский» был нанесен ущерб в 661 рубль 50 копеек.

Во время суда женщина вину признала и возместила причиненный ущерб. А вот чиновник свою вину признавать отказался, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.









В итоге бывшего вертикальщика признали виновным в хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и превышение власти и служебных полномочий. По совокупности суд приговорил его к четырем годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в 7650 рублей. Также в течение пяти лет он не сможет занимать должности в органах власти.





Исполняющую обязанности главного зоотехника суд признал виновной в хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Ее приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и штрафу в 1275 рублей. Она также не сможет выполнять административно-хозяйственные обязанности в течение 5 лет.





Приговоры еще не вступили в законную силу не вступили и могут быть обжалованы и опротестованы.