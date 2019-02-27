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Министр финансов сообщил, когда в 2019 году повысятся зарплаты бюджетников

27.02.2019 20:43 — Разное | Партизан  
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Планируется это сделать в два этапа — в мае и сентябре.

В первом случае повышение произойдёт "в пределах средств, предусмотренных в бюджете". А вот к осени правительству придётся найти около 200 миллионов рублей дополнительных средств, информирует БЕЛТА.

Ермолович признал, что задачу обеспечения уровня оплаты труда в бюджетном секторе на уровне не ниже 80% от средней зарплаты по Беларуси не удалося выполнить ни в прошлом году, ни в январе 2019-го. По словам министра финансов, ее должны решить в текущем году.

 
 
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Планируется это сделать в два этапа — в мае и сентябре.
 
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