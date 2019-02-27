Министр финансов сообщил, когда в 2019 году повысятся зарплаты бюджетников

БЕЛТА . В первом случае повышение произойдёт "в пределах средств, предусмотренных в бюджете". А вот к осени правительству придётся найти около 200 миллионов рублей дополнительных средств, информирует





Ермолович признал, что задачу обеспечения уровня оплаты труда в бюджетном секторе на уровне не ниже 80% от средней зарплаты по Беларуси не удалося выполнить ни в прошлом году, ни в январе 2019-го. По словам министра финансов, ее должны решить в текущем году.