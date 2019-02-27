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Азаренко впервые в сезоне обыграла соперницу топ-25
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, в первом круге турнира в Акапулько обыгравшая полуфиналистку Australian Open №25 WTA Даниэль Коллинс (2) 6:1, 6:2, прокомментировала победу.
«Я знала, что Коллинс – очень опасная соперница. Она может обыграть кого угодно. Против топ-игроков она поднимает уровень своей игры, так что я ждала сложного матча. Я сразу стала пользоваться своими шансами, давила на нее, не пускала ее в матч. Все это у меня получилось очень хорошо сегодня».
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, в первом круге турнира в Акапулько обыгравшая полуфиналистку Australian Open №25 WTA Даниэль Коллинс (2) 6:1, 6:2, прокомментировала...
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