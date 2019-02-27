Азаренко впервые в сезоне обыграла соперницу топ-25

«Я знала, что Коллинс – очень опасная соперница. Она может обыграть кого угодно. Против топ-игроков она поднимает уровень своей игры, так что я ждала сложного матча. Я сразу стала пользоваться своими шансами, давила на нее, не пускала ее в матч. Все это у меня получилось очень хорошо сегодня».