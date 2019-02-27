Четверть украинцев поддерживают независимое развитие страны, без вступления в ЕС или ТС - опрос

Почти половина жителей Украины называют желаемым направлением внешней политики страны ее вступление в Европейский Союз, четверть украинцев - за независимое развитие государства, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно обнародованному в среду релизу по итогам опроса, респондентов просили ответить, какое направление внешней политики они в целом считают более желательным для Украины. 45% опрошенных назвали присоединение страны к ЕС. Курс на присоединение к Таможенному союзу России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении считают желательным 14% жителей Украины.

25% опрошенных придерживаются мнения, что Украина должна развиваться независимо, не входя ни в одно из этих объединений.

КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения с 8 по 20 февраля 2019 года. Методом личного интервью опрошено 2042 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.