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Министр спорта Сергей Ковальчук: проблемы в спорте замалчивать нельзя
Новости Беларуси. На коллегии Министерства спорта и туризма были подведены итоги работы за 2018 год и четко поставлены задачи на 2019 год,сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Прошедший сезон ознаменовался, конечно же, хорошим выступлением на зимних Олимпийских играх в корейском Пхенчхане. Были приятные моменты и на других различных соревнованиях. Всего в копилке белорусов оказалось 680 наград, из них 227 золотых.
Номер один в списке сегодняшних задач министерства - это подготовка белорусских спортсменов ко II Европейским играм, которые этим летом примет Минск. Эти соревнования должны стать неотъемлемой частью подготовки к летней Олимпиаде в Токио. Уже сформирован приблизительный состав наших атлетов на белорусский мультифорум. В ростере значатся 290 кандидатов в 23 дисциплинах по 15 видам спорта. В каждом из них ожидают от белорусских атлетов медальные результаты.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
На заседании также отметили почетными грамотами и кубками лучших сотрудников Минспорта за 2018 год.
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Новости Беларуси. На коллегии Министерства спорта и туризма были подведены итоги работы за 2018 год и четко поставлены задачи на 2019 год,сообщили в программе...
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