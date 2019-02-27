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Украина официально отказалась участвовать в «Евровидении-2019»
Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019».
Ранее стало известно, что ехать на конкурс отказалась вся тройка призёров национального отбора, за организацию которого отвечал общественный вещатель.
В заявлении НОТУ отмечается, что в сложившейся ситуации, согласно правилам, общественный вещатель мог бы выбрать участником любого исполнителя, не участвовавшего в национальном отборе. Однако, делать этого не станет и официально отказывается от участия в песенном конкурсе в этом году.
«Национальный отбор-2019 обнаружил и привлёк внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине… Общественный вещатель выступает за необходимость начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и дискуссий с участием ведущих экспертов сферы для формулирования позиции украинского общества по этой проблеме», – говорится в заявлении НОТУ.
Также правительство Украины поручило изменить правила национального отбора, «с учётом обстоятельств, которые вызвали широкий общественный резонанс», сообщает
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Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Официальное заявление об этом...
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