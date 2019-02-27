﻿ Украина официально отказалась участвовать в «Евровидении-2019». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украина официально отказалась участвовать в «Евровидении-2019»

27.02.2019 23:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Официальное заявление об этом размещено вечером 27 февраля на сайте медиахолдинга.  

Ранее стало известно, что ехать на конкурс отказалась вся тройка призёров национального отбора, за организацию которого отвечал общественный вещатель.

Певица MARUV не представит Украину на конкурсе «Евровидение-2019». Ситуация в вопросах и ответах

«Не нужна победа любой ценой». KAZKA официально отказалась от участия в «Евровидении»

В заявлении НОТУ отмечается, что в сложившейся ситуации, согласно правилам, общественный вещатель мог бы выбрать участником любого исполнителя, не участвовавшего в национальном отборе. Однако, делать этого не станет и официально отказывается от участия в песенном конкурсе в этом году.

«Национальный отбор-2019 обнаружил и привлёк внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине… Общественный вещатель выступает за необходимость начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и дискуссий с участием ведущих экспертов сферы для формулирования позиции украинского общества по этой проблеме», – говорится в заявлении НОТУ.

Также правительство Украины поручило изменить правила национального отбора, «с учётом обстоятельств, которые вызвали широкий общественный резонанс», сообщает Укринформ.
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Официальное заявление об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
МЧС проверило готовность «Минск – Арены» ко II Европейским играм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.02.2019
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика