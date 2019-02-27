Станет ли белорусский рынок Форекс гаванью для клиентов из России?





На российском форекс рынке сегодня наблюдаются негативные тенденции. Эксперты считают, Беларуси стоит воспользоваться данным шансом и увеличить приток клиентов из России к нам.

Рынок растет

Эксперты отмечают положительную динамику основных показателей на форекс-рынке в Беларуси.

Так, согласно данным за прошлый год, более чем в 3,5 раза выросла клиентская база субъектов рынка (до 11500 клиентов). Доля клиентов-нерезидентов, относящихся к категории новых и активных клиентов, составила 68 %. Внесено более 30 млн долларов в качестве маржинального обеспечения клиентами субъектов рынка. По предварительной оценке, совокупный объем операций клиентов составил более 25 млрд долларов (рост на 60%).

«Как у экспертов, у нас есть все основания полагать, что данный рынок за год удвоится как минимум», – заметил начальник Главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Нацбанка Дмитрий Набздоров.

Он обратил внимание на то, что в данной ситуации цифры говорят сами за себя.

«То, что происходит в регулировании данного рынка во всем мире, позволяет нам анализировать законодательство различных стран и эффективность применяемых мер, и затем неспешно и рассудительно брать лучшее и отказываться от худшего», – сказал он.

Это в свою очередь, по мнению представителя Нацбанка, в том числе привело к значительному росту доли клиентов-нерезидентов в 2018 году.

Предполагает рост рынка Форекс в этом году и председатель АРФИН Алексей Сидоров. Он обратил внимание на хорошую перспективу и интерес со стороны инвесторов.

Председатель правления ЗАО «БСБ Банк» Сергей Дубков в целом констатировал, что сегодня банкам выгодно, чтобы форекс-компании развивались.

«Потому что только в разнообразии участников финансового рынка обеспечивается его устойчивость. Если клиенты по отдельным причинам не могут получить соответствующую услугу в банке, а будут обслуживаться на иных легальных рынках, для всей финансовой системы страны это благо. Поэтому банкам выгодно беречь поступательное развитие форекс-компаний», – считает он.

Придут ли к нам клиенты из России?

Припомнили эксперты также и события, происходящие в последнее время на рынке Форекс в соседней России, когда несколько месяцев назад Центробанк отозвал лицензии у пяти из девяти Forex-дилеров. Сегодня там в планах ограничить доступ к Форекс неквалифицированным инвесторам.

На фоне этого Сергей Дубков предлагает Беларуси воспользоваться данным шансом.

«Я думаю, для нас это большой шанс, грандиозная возможность. Хотя и нет официальной статистики, но всегда можно подсчитать, и выходит, что клиенты форекс- компаний в России исчисляются сотнями тысяч. И они хотят получать данную услугу, – отметил он.

Сергей Дубков считает, что раз они все равно будут покупать эту услугу, то почему не у нас.

В этом вопросе с ним солидарен финансовый эксперт группы компаний STForex Евгений Филиппов.

«Поскольку данный бизнес не ведется сегодня у наших соседей, это будет как магнитом притягивать сюда тех самых клиентов из России, чтобы это услугу получить», – уверен он.

Между тем, оценивая перспективы привлечения клиентов их России на белорусский Форекс рынок, представитель АРФИН Алексей Сидоров отметил ряд возникающих в связи с этим сложностей.

«Там есть определенные ограничения по рекламе, есть сложности с тем, чтобы рекламировать Форекс. Поэтому встает вопрос маркетинговой стратегии: как туда заходить, сколько это стоит и будем ли мы там конкурентными?», – задается вопросом он.

В свою очередь, сомневается в большом количестве клиентов из России и Дмитрий Набздоров.

По его словам, на данный момент доля клиентов из соседней страны на белорусском рынке Форекс ничтожно мала, и, как считает представитель Нацбанка, вопреки всему вышесказанному, она в этом году такой же незначительной и останется.

«Наше законодательство не только одно из лучших на постсоветском пространстве, но и в Центрально-Восточной Европе. К нам проявляют интерес инвесторы и клиенты из США, Израиля, Кипра и других стран. И я не думаю, что мы станем какой-то гаванью только для клиентов из России», – заключил он.