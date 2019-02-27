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Библиотеку им. Горького предлагаю переименовать. И назвать её в честь Радзивилла Черного

28.02.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 27 февраля 2019 года в рамках подготовки к 1000-летию Бреста состоялась встреча председателя горисполкома Александра Рогачука с представителями евангельских церквей города. На ней прозвучали две идеи, которые может быть заслуживаю особого внимания.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63890.php

Библиотеку им. Горького предлагаю переименовать. И назвать её в честь Радзивилла Черного

Первое - в ходе встречи были обсуждены вопросы благоустройства прилегающей территории к памятному знаку в честь «Радзивилловской Библии», который находится на пересечении улиц Пушкинская и Кирова, около Брестской областной библиотеки имени М. Горького. В 2017 году на саммите глав Содружества независимых государств Брест был объявлен «Культурной столицей Содружества 2019 года».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63890.php

Библиотеку им. Горького предлагаю переименовать. И назвать её в честь Радзивилла Черного

Библиотеки всегда были и будут сосредоточением и хранилищем большого объёма культурных знаний, и несомненно, вопрос благоустройства территории и приведения в порядок здания требует внимания от властей города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63890.php

Библиотеку им. Горького предлагаю переименовать. И назвать её в честь Радзивилла Черного

И второе - было озвучено предложение о переименовании Брестской областной библиотеки им. М. Горького. Речь идет о том, чтобы учреждение культуры носило имя Николая Радзивилла Черного — государственного деятеля Великого княжества Литовского, на средства которого в 1663 году была издана знаменитая «Брестская Библия». Сообщается, что на данный момент вопрос о переименовании находится в стадии рассмотрения.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 27 февраля 2019 года в рамках подготовки к 1000-летию Бреста состоялась встреча председателя горисполкома Александра Рогачука с представителями...
 
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