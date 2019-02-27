28 февраля. События и люди

Последний день зимы!

ПРАЗДНИКИ:

Международный день редких заболеваний (в мире насчитывается около 5-7 тыс. опасных для жизни редких заболеваний).

Финляндия) -День народного эпоса «Калевала».

ПРИМЕТЫ:

Онисим Овчарник. Длинные сосульки - к долгой весне.

РОДИЛИСЬ:

1533 Мишель Эйкем де МОНТЕНЬ, французский философ эпохи Возрождения.

1683 Рене Антуан Фершо де РЕОМЮР, французский естествоиспытатель. Изобрёл в 1730 году спиртовой термометр (со шкалой от 0 до 80 градусов). Кстати, вода по его шкале закипала при 80 градусах.

1906 Бенджамин «Багси» СИГЕЛЬ (СИГЕЛЬБАУМ), знаменитый американский гангстер, положивший начало игорному бизнесу в Лас-Вегасе. Был застрелен в доме подруги в Беверли-Хиллз по приказу своих коллег, разгневанных умопомрачительной ценой очередного проекта Багси. Прозвище «Багси» произошло от жаргонного выражения «go bugs» («слететь с катушек»), которое применяли для описания безрассудного поведения тех, кого легко вывести из себя и кто отличался отчаянной смелостью. Сигель не переносил это прозвище, предпочитая, чтобы его называли Беном, и в его присутствии никто не осмеливался обращаться к нему иначе.

1920 Алексей Макарович СМИРНОВ, российский актёр.

1947 Татьяна Григорьевна ВАСИЛЬЕВА (в дев. ИЦЫКОВИЧ), российская актриса. В ноябре 2018 году получила травму головы закрывающимися дверями вагона в московском метро.

1972 Вилле Юхана ХААПАСАЛО, финский и российский актёр и телеведущий. У него от двух браков трое детей.

1981 Гарик «Бульдог» (Игорь Юрьевич) ХАРЛАМОВ, российский шоумен и актёр. Первые три месяца жизни носил имя Андрей, потом умер дедушка, и мальчика переназвали в его честь. Женат вторым браком на актрисе Кристине АСМУС, у них дочь Анастасия.

1982 Наталья Михайловна ВОДЯНОВА, российская топ-модель. В её фамилии ударение правильно ставить на третий слог. В связи с тяжёлым материальным положением семьи работала с 11 лет. У неё пятеро детей.

1982 Николай Александрович НАУМОВ, российский актёр (Колян Наумов в сериале «Реальные пацаны»). У него трое детей.

1984 Каролина Исела КУРКОВА, чешская топ-модель (рост 180 см, 84-57-88 см). У неё двое сыновей. В детстве Каролина перенесла операцию (предположительно пупочная грыжа), после которой у неё не осталось пупка в привычном виде. Для публикуемых фотографий пупок ей "добавляют" с помощью фотомонтажа.

СОБЫТИЯ:

1525 Испанский конкистадор КОРТЕС казнил последнего императора ацтеков КУАУТЕМОКУ.

1835 Финский фольклорист Элиас ЛЁНРОТ выпустил в свет первые 32 руны карело-финского национального эпоса «Калевала». В полном виде эпос вышел в 1849 году.

1854 В городке Райпон (штат Висконсин) была создана Республиканская партия США. Символ партии - слон, цвет партии - красный.

1940 Впервые в мире по телевидению была показана баскетбольная игра (матч команд американских колледжей).

1956 В США был запатентован сетевой кабель для компьютеров.

1986 Шведский премьер-министра Улоф ПАЛЬМЕ был убит из пистолета по пути домой из кинотеатра в Стокгольме.

2013 Папа Римский Бенедикт XVI отрёкся от престола.

2017 Умер Владимир ПЕТРОВ, знаменитый советский хоккеист.