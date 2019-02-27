Жировки по новым тарифам, очередной удар по долларизации, ограничения для тунеядцев. Изменения марта

С 1 марта белорусам будут по новой схеме начислять платежи за некоторые жилищно-коммунальные услуги, а также позволят открывать счета в иностранных банках без разрешения Нацбанка. Из других изменений, которые так или иначе скажутся на толщине кошельков белорусов, — подорожание некоторых марок сигарет и некоторые ограничения для тунеядцев. Подробности — в нашем обзоре.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что изменится в расчете и оплате ЖКУ

С 1 марта для белорусов изменится схема начисления платежей за некоторые ЖКУ — техобслуживание жилых домов, водоснабжения и водоотведения. К примеру, с марта за техобслуживание будут начислять суммы по льготному тарифу (0,1187 рубля за 1 кв. метр) на всю площадь жилья, если в квартире зарегистрирован хотя бы один человек. Если никто не прописан, то по полному тарифу (в Минске — 0,1216 рубля за 1 кв. метр, в регионах — 0,1274 рубля). Сейчас по полному тарифу за техобслуживание нужно было платить, если площадь квартиры была больше предусмотренных норм площади для собственника и его семьи: 20 метров квадратных на каждого зарегистрированного в квартире человека и плюс 10 квадратных метров на семью.

С 1 марта, если в квартире есть зарегистрированные по месту жительства или месту пребывания (по выбору), то за всю потребленную воду нужно будет платить по льготному тарифу. Сейчас действуют лимиты в 140 литров воды на одного человека, за этот объем белорусы платят по льготному тарифу, а за превышение — по полному.

Подробнее про изменения в оплате ЖКУ читайте по ссылке .

Для тунедяцев введут ограничения

С 1 марта трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут иметь ограниченное право на получение господдержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья.

А семьям, в которых все трудоспособные члены семьи не заняты в экономике, господдержка на покупку или строительства жилья оказываться не будет. Изменения предусмотрены президентским указом № 474 «О государственной поддержке при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений».

Напомним, белорусы, которые попали под декрет по содействию занятости населению, при этом имеют в собственности квартиры, получат в марте жировки с платежами по полным тарифам за горячее водоснабжение. Ранее планировалось , что это произойдет уже в феврале.

Белорусы смогут открывать счета за границей без разрешения

Напомним, после 1 марта 2019 года физическое лицо — резидент сможет без разрешения Нацбанка открыть текущий (расчетный) банковский счет в иностранном банке и перечислить на него денежные средства.

Для размещения указанных денежных средств в иностранном банке во вклад (депозит) либо на перечисление денежных средств из банка в Беларуси на счет по учету вкладов (депозитов), открытый в иностранном банке, физическому лицу — резиденту потребуется получить разрешение Нацбанка.

Нанесут очередной удар по долларизации

Дедолларизацией экономики предусмотрено , c 1 марта 2019 года исключаются расчеты в иностранной валюте между резидентами по корпоративным облигациям, номинированным в иностранной валюте, и по отдельным видам договоров страхования.

Также исключается возможность выдачи индивидуальных разрешений Нацбанка на осуществление расчетов в иностранной валюте.

Успеть задекларировать доходы

В Беларуси перенесли крайний срок подачи деклараций по подоходному налогу за полученные доходы. Изменения предусмотрены обновленным Налоговым кодексом. Так, дедлайн по подаче деклараций перенесли с 1 марта на 31 марта, а срок уплаты подоходного налога — с 15 мая на 1 июня года, следующего за отчетным. Но в этом году есть нюансы: поскольку 31 марта в этом году приходится на выходной день, налоговая декларация должна быть представлена не позже 1 апреля.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В первый день апреля еще можно будет подать декларацию, но лучше не затягивать с этим, а то можно забыть и попасть на штраф в 2 базовые величины (51 рубль).При этом размер штрафа будет расти, если его не оплатить вовремя — на 0,5 базовой величины за каждый полный месяц просрочки (12,75 рубля). Но штраф не может превысить 10 базовых величин (255 рублей).

Подоходный налог, который насчитали на основании представленной декларации за 2018 год, нужно уплатить не позже 3 июня (1 июня приходится на выходной день, поэтому крайний срок перенесли).

Подорожают произведенные в Беларуси сигареты

С 1 марта вырастут цены на некоторые марки сигарет. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Напомним, с 1 февраля некоторые сигареты подорожали сразу на 1,6 рубля, а в продаже появились новые марки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

К примеру, Гродненская табачная фабрика поднимет цены с 1 марта только на Rothmans Demi Click Exclusive (с 2 до 2,2 рубля) и на Rothmans Demi Click Purple (с 2,15 до 2,2 рубля). Повысит цены на некоторые марки сигарет также компания «Табак-инвест».

При этом из импортных сигарет подорожает только одна марка — WINSTON XS PURPLE IMPULSE. Их ввозит в страну компания «Беларусьторг». Эти сигареты подорожают с 2,83 до 2,85 рубля. Остальные сигареты этой компании, как и другого импортера — «Энерго-ИОЛ», не будут дорожать с 1 марта.

Полный список сигарет, на которые изменятся цены, можно посмотреть на сайте МНС.

Госслужащим до 1 марта нужно отчитаться о доходах, а ИП — уплатить страховые взносы

Индивидуальные предприниматели должны не позже 1 марта уплатить взносы в ФСЗН за предыдущий год.

Сделать это должны госслужащие и те, кто занимает должности, включенные в кадровый реестр президента, должны до конца февраля задекларировать доходы и имущество за предыдущий год. Требование также касается некоторых должностных лиц, которые занимают ответственное положение, а также лиц, поступивших на госслужбу через избрание, среди них — депутаты, премьер-министр и президент. Это предусмотрено антикоррупционным законодательством.

Подать декларацию нужно в том числе госслужащим, сотрудникам органов внутренних дел (на должности старшего и среднего начальствующего состава), службы безопасности президента, органов финансовых расследований КГК, руководителям госорганизаций и организаций, в уставных фондах которых 50% и больше находится в собственности государства.