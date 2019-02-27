Как проводят дни молодые белорусы? Интересные факты





Белстат не перестаёт выпускать сборники с интересной статистикой, а мы – читать и анализировать. Но что только не сделаешь, чтобы узнать, как действительно развлекается и скучает современная белорусская молодёжь.

Ниже приведённая информация взята из сборника «Дети и молодежь», где со всяких сторон рассматриваются белорусы, которым сейчас от 10 до 30 лет. Но мы выбрали самое интересное – статистику о том, как проходит день белоруски и белоруса в возрасте 15-24 лет.

Итак, как проводят дни молодые белорусы и на что они тратят своё драгоценное время:

7 минут в день на чтение художественной литературы

1 час 12 минут отводится передачам и фильмам

2 часа 39 минут в день молодой белорус занят работой

2 часа 7 минут молодёжь занята домашним хозяйством (вынести мусор, помыть посуду и пол и т.д.)

2 часа 32 минут белорусы в среднем тратят на учёбу

1 час 14 минут уходит на приём пищи

7 минут молодые белорусы отводят культурным развлечениям (походы в театры, кино, музеи, библиотеки и на концерты)

9 часов и 2 минуты уходит на сон

Что нам удалось узнать о жизни молодых белорусок и белорусов из данной статистики, так это то, что растут они здоровые (ещё бы, столько времени тратить на сон и приём пищи) и трудолюбивые: много учатся, работают и хозяйничают по дому. Вот только развлекаться не любят. Их ни художественную литературу не заставить почитать, ни в кино сходить.

Если данная статистка показалась вам довольно-таки странной, то просто задумайтесь, что большая часть времени молодого белоруса помечена как «другая деятельность в свободное время». И никакой расшифровки! Вот и гадай потом, чем эта современная молодёжь занимается.