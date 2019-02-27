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Как проводят дни молодые белорусы? Интересные факты
28.02.2019 — Разное | Новости Волковыска
Белстат не перестаёт выпускать сборники с интересной статистикой, а мы – читать и анализировать. Но что только не сделаешь, чтобы узнать, как действительно развлекается и скучает современная белорусская молодёжь.
Ниже приведённая информация взята из сборника «Дети и молодежь», где со всяких сторон рассматриваются белорусы, которым сейчас от 10 до 30 лет. Но мы выбрали самое интересное – статистику о том, как проходит день белоруски и белоруса в возрасте 15-24 лет.
Итак, как проводят дни молодые белорусы и на что они тратят своё драгоценное время:
Что нам удалось узнать о жизни молодых белорусок и белорусов из данной статистики, так это то, что растут они здоровые (ещё бы, столько времени тратить на сон и приём пищи) и трудолюбивые: много учатся, работают и хозяйничают по дому. Вот только развлекаться не любят. Их ни художественную литературу не заставить почитать, ни в кино сходить.
Если данная статистка показалась вам довольно-таки странной, то просто задумайтесь, что большая часть времени молодого белоруса помечена как «другая деятельность в свободное время». И никакой расшифровки! Вот и гадай потом, чем эта современная молодёжь занимается.
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Белстат не перестаёт выпускать сборники с интересной статистикой, а мы – читать и анализировать. Но что только не сделаешь, чтобы...
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