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Азаренко разгромила немку Марию, с которой могла сыграть в Кубке Федерации три недели назад
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко легко сломила сопротивление немки Татьяны Марии во втором раунде турнира в Акапулько (призовой фонд 250 тыс. долларов). Счет в партиях — 6:2, 6:1.
В недавнем
Для Вики старт встречи с Татьяной в Акапулько вышел непростым. Во втором гейме она позволила сопернице оформить брейк и повести со счетем 2:0. Правда, уже в следующем гейме Азаренко засучила рукава: отыграла два геймбола, потом еще несколько, имела три брейк-поинта и последний реализовала, воспользовавшись двойной ошибкой Марии.
В пятом гейме Вика снова сделала брейк, и с тех пор и до конца первой партии лидировала в счете. Муж и тренер Татьяны Шарль-Эдуар призывал немку играть активнее, а также чаще выходить к сетке. Та прислушалась к совету супруга, чем обозначила борьбу. Впрочем, к восьмому гейму игровое преимущество Азаренко было подавляющим — 17:2 по виннерам. Вика забивала ударами с лета, ударами в угол площадки или вдоль боковой линии, при выходе к сетке. Точку в сете она поставила после второго сет-поинта.
Во второй партии Татьяна взяла первый гейм, когда подавала, а Вика выиграла все остальные геймы. Итоговый счет поединка, который длился один час и двадцать четыре минуты, — 6:2, 6:1 в пользу Азаренко.
Для Виктории Азаренко это третья победа с начала сезона и вторая на турнире в Акапулько. Ранее здесь она обыграла вторую сеяную теннисистку американку Даниэль Коллинз (25 WTA) — 6:1, 6:2. Отметим, что во втором раунде проиграла первая сеяная — еще одна американка Слоан Стивенс (4 WTA). Другими наиболее вероятными победителями турнира букмекеры видели британку Йоханну Конту (45 WTA) и как раз Азаренко. К слову, они точно не сыграют друг с другом раньше финала.
В четвертьфинале Азаренко ждет соперничество с американкой Софией Кенин (35 WTA), которая накануне одолела британку Кэти Бултер (85 WTA) — 6:4, 4:1 (отказ Бултер).
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко легко сломила сопротивление немки Татьяны Марии во втором раунде турнира в Акапулько (призовой фонд 250 тыс. долларов)....
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