Азаренко разгромила немку Марию, с которой могла сыграть в Кубке Федерации три недели назад

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко легко сломила сопротивление немки Татьяны Марии во втором раунде турнира в Акапулько (призовой фонд 250 тыс. долларов). Счет в партиях — 6:2, 6:1.



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В недавнем четвертьфинальном матче Кубка Федерации между Беларусью и Германией (4:0) Виктория Азаренко (50 WTA) была третьим номером нашей сборной и не получила возможности провести одиночную встречу, так как белоруски добыли победу досрочно, а Татьяна Мария (69 WTA) имела наивысший рейтинг среди приглашенных теннисисток в немецкую команду. Соперничество игроков спустя три недели позволяло представить, чем бы мог завершиться их поединок в рамках Кубка Федерации.

Для Вики старт встречи с Татьяной в Акапулько вышел непростым. Во втором гейме она позволила сопернице оформить брейк и повести со счетем 2:0. Правда, уже в следующем гейме Азаренко засучила рукава: отыграла два геймбола, потом еще несколько, имела три брейк-поинта и последний реализовала, воспользовавшись двойной ошибкой Марии.

В пятом гейме Вика снова сделала брейк, и с тех пор и до конца первой партии лидировала в счете. Муж и тренер Татьяны Шарль-Эдуар призывал немку играть активнее, а также чаще выходить к сетке. Та прислушалась к совету супруга, чем обозначила борьбу. Впрочем, к восьмому гейму игровое преимущество Азаренко было подавляющим — 17:2 по виннерам. Вика забивала ударами с лета, ударами в угол площадки или вдоль боковой линии, при выходе к сетке. Точку в сете она поставила после второго сет-поинта.

Во второй партии Татьяна взяла первый гейм, когда подавала, а Вика выиграла все остальные геймы. Итоговый счет поединка, который длился один час и двадцать четыре минуты, — 6:2, 6:1 в пользу Азаренко.

Статистика матча Азаренко — Мария Попадание первой подачи: 68% — 52%

Выигрыш первой подачи: 65% — 52%

Выигрыш второй подачи: 92% — 39%

Виннеры: 20 — 10

Невынужденные ошибки: 18 — 28

Эйсы: 1 — 0

Двойные ошибки: 4 — 4

Реализация брейк-пойнтов: 60% (6 из 10) — 33% (1 из 3)

Все выигранные очки: 67 — 43

Для Виктории Азаренко это третья победа с начала сезона и вторая на турнире в Акапулько. Ранее здесь она обыграла вторую сеяную теннисистку американку Даниэль Коллинз (25 WTA) — 6:1, 6:2. Отметим, что во втором раунде проиграла первая сеяная — еще одна американка Слоан Стивенс (4 WTA). Другими наиболее вероятными победителями турнира букмекеры видели британку Йоханну Конту (45 WTA) и как раз Азаренко. К слову, они точно не сыграют друг с другом раньше финала.

В четвертьфинале Азаренко ждет соперничество с американкой Софией Кенин (35 WTA), которая накануне одолела британку Кэти Бултер (85 WTA) — 6:4, 4:1 (отказ Бултер).

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