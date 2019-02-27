ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азаренко разгромила немку Марию, с которой могла сыграть в Кубке Федерации три недели назад

28.02.2019 06:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко легко сломила сопротивление немки Татьяны Марии во втором раунде турнира в Акапулько (призовой фонд 250 тыс. долларов). Счет в партиях — 6:2, 6:1.


Фото: Reuters

В недавнем четвертьфинальном матче Кубка Федерации между Беларусью и Германией (4:0) Виктория Азаренко (50 WTA) была третьим номером нашей сборной и не получила возможности провести одиночную встречу, так как белоруски добыли победу досрочно, а Татьяна Мария (69 WTA) имела наивысший рейтинг среди приглашенных теннисисток в немецкую команду. Соперничество игроков спустя три недели позволяло представить, чем бы мог завершиться их поединок в рамках Кубка Федерации.

Для Вики старт встречи с Татьяной в Акапулько вышел непростым. Во втором гейме она позволила сопернице оформить брейк и повести со счетем 2:0. Правда, уже в следующем гейме Азаренко засучила рукава: отыграла два геймбола, потом еще несколько, имела три брейк-поинта и последний реализовала, воспользовавшись двойной ошибкой Марии.

В пятом гейме Вика снова сделала брейк, и с тех пор и до конца первой партии лидировала в счете. Муж и тренер Татьяны Шарль-Эдуар призывал немку играть активнее, а также чаще выходить к сетке. Та прислушалась к совету супруга, чем обозначила борьбу. Впрочем, к восьмому гейму игровое преимущество Азаренко было подавляющим — 17:2 по виннерам. Вика забивала ударами с лета, ударами в угол площадки или вдоль боковой линии, при выходе к сетке. Точку в сете она поставила после второго сет-поинта.

Во второй партии Татьяна взяла первый гейм, когда подавала, а Вика выиграла все остальные геймы. Итоговый счет поединка, который длился один час и двадцать четыре минуты, — 6:2, 6:1 в пользу Азаренко.

Статистика матча Азаренко — Мария

Попадание первой подачи: 68% — 52%
Выигрыш первой подачи: 65% — 52%
Выигрыш второй подачи: 92% — 39%
Виннеры: 20 — 10
Невынужденные ошибки: 18 — 28
Эйсы: 1 — 0
Двойные ошибки: 4 — 4
Реализация брейк-пойнтов: 60% (6 из 10) — 33% (1 из 3)
Все выигранные очки: 67 — 43

Для Виктории Азаренко это третья победа с начала сезона и вторая на турнире в Акапулько. Ранее здесь она обыграла вторую сеяную теннисистку американку Даниэль Коллинз (25 WTA) — 6:1, 6:2. Отметим, что во втором раунде проиграла первая сеяная — еще одна американка Слоан Стивенс (4 WTA). Другими наиболее вероятными победителями турнира букмекеры видели британку Йоханну Конту (45 WTA) и как раз Азаренко. К слову, они точно не сыграют друг с другом раньше финала.

В четвертьфинале Азаренко ждет соперничество с американкой Софией Кенин (35 WTA), которая накануне одолела британку Кэти Бултер (85 WTA) — 6:4, 4:1 (отказ Бултер).

«Мы собираем игру по крупицам». Азаренко — о поражениях, видении своей карьеры и планах на сборную

 
 
Ссылка на источник 89
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко легко сломила сопротивление немки Татьяны Марии во втором раунде турнира в Акапулько (призовой фонд 250 тыс. долларов)....
 
Новости дня
Новости разные
 
Библиотеку им. Горького предлагаю переименовать. И назвать её в честь Радзивилла Черного
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.02.2019
Новости Волковыска
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика