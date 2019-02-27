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«Тенденция оттока вызывает серьезную тревогу». Власти пытаются удержать уезжающих на заработки медиков
Минздрав планирует подготовить постановление, по которому можно будет доплачивать отдельным специалистам, работающим в медицине, за специфику труда. Эти меры необходимы для того, чтобы уменьшить отток высококвалифицированных врачей из нашей республики,
О планируемых изменениях в оплате труда некоторых медиков Вячеслав Шило сообщил на совместном заседании Совета по взаимодействию при верхней палате парламента и Совета Академии управления при президенте.
Как отметил на заседании председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Сиренко, тенденция оттока врачей вызывает серьезную тревогу. Многие работают вахтовым методов в Литве, России и других государствах. Особенно эта проблема касается Гродненской, Брестской и Витебской областей.
Замминистра здравоохранения: «Каждый ищет для себя более высокую зарплату»
— В последнее время растет количество обращений в Минздрав за подтверждением дипломов для выезда и осуществления деятельности за рубежом. Такие документы у нас запрашивают около 200 человек в год под различными предлогами. Наши врачи очень востребованы за границей, в частности, в Польше, Прибалтике,
Например, в Германии сейчас
— Недавно вернулась группа наших детских кардиохирургов — 15 белорусских специалистов две недели работали в Арабских Эмиратах. Их заработок на группу составил 50 тысяч долларов, — рассказал замминистра. — Конечно, каждый ищет для себя более высокую зарплату, и мы должны заинтересовывать своих специалистов хорошим уровнем доходов. В ближайшее время вступят в силу законодательные нормы, изменяющие тарифную сетку при оплате труда, предполагающие повышение зарплаты отдельным категориям работников. Минздрав планирует подготовить постановление, которое предусматривает доплаты отдельным категориям врачей. Например, это будут востребованные хирурги и те, кто принимает участие в узкоспециализированных операциях. Перечень будет дорабатываться.
По мнению Вячеслава Шило, данные меры, а также повышение престижа врача в обществе будет способствовать закреплению наших специалистов на местах у себя на родине.
Напомним,
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«Тенденция оттока вызывает серьезную тревогу». Власти пытаются удержать уезжающих на заработки медиков
Минздрав планирует подготовить постановление, по которому можно будет доплачивать отдельным специалистам, работающим в медицине, за специфику труда.
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