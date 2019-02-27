«Тенденция оттока вызывает серьезную тревогу». Власти пытаются удержать уезжающих на заработки медиков

Минздрав планирует подготовить постановление, по которому можно будет доплачивать отдельным специалистам, работающим в медицине, за специфику труда. Эти меры необходимы для того, чтобы уменьшить отток высококвалифицированных врачей из нашей республики, передает mlyn.by. О планируемом введении доплат некоторым медикам сообщил замминистра здравоохранения Вячеслав Шило.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

О планируемых изменениях в оплате труда некоторых медиков Вячеслав Шило сообщил на совместном заседании Совета по взаимодействию при верхней палате парламента и Совета Академии управления при президенте.

Как отметил на заседании председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Сиренко, тенденция оттока врачей вызывает серьезную тревогу. Многие работают вахтовым методов в Литве, России и других государствах. Особенно эта проблема касается Гродненской, Брестской и Витебской областей.

Врачи и медсестры по-прежнему входят в число работников, которые больше всего востребованы на рынке труда. Это следует из данных Минтруда по спросу и предложению на рынке труда на 1 декабря прошлого года. Так, в городах и городских поселках на начало декабря было 2666 вакансий (и 9 зарегистрированных безработных), а для медсестер — 2569 (26). В сельской местности также наблюдается дефицит медсестер — 360.

Замминистра здравоохранения: «Каждый ищет для себя более высокую зарплату»

— В последнее время растет количество обращений в Минздрав за подтверждением дипломов для выезда и осуществления деятельности за рубежом. Такие документы у нас запрашивают около 200 человек в год под различными предлогами. Наши врачи очень востребованы за границей, в частности, в Польше, Прибалтике, Германии , а также на Ближнем Востоке. Они привлекаются и для работы в Украине в специализированных центрах, — констатировал Вячеслав Шило.

Например, в Германии сейчас увеличивается спрос на специалистов из Восточной Европы. Белорусские дипломы признаются в этой стране практически без экзаменов. Белорусские врачи, которые привлекаются к работе за рубежом, — это штучные специалисты высшей категории, предоставляющие высокотехнологичные виды медицинской помощи. Они выполняют сложные операции в области детской хирургии, нейрохирургии. Востребованы также анестезиологи-реаниматологи.

В Беларуси средние зарплаты в здравоохранении в январе упали на 163 рубля — до 770 рублей.

— Недавно вернулась группа наших детских кардиохирургов — 15 белорусских специалистов две недели работали в Арабских Эмиратах. Их заработок на группу составил 50 тысяч долларов, — рассказал замминистра. — Конечно, каждый ищет для себя более высокую зарплату, и мы должны заинтересовывать своих специалистов хорошим уровнем доходов. В ближайшее время вступят в силу законодательные нормы, изменяющие тарифную сетку при оплате труда, предполагающие повышение зарплаты отдельным категориям работников. Минздрав планирует подготовить постановление, которое предусматривает доплаты отдельным категориям врачей. Например, это будут востребованные хирурги и те, кто принимает участие в узкоспециализированных операциях. Перечень будет дорабатываться.

По мнению Вячеслава Шило, данные меры, а также повышение престижа врача в обществе будет способствовать закреплению наших специалистов на местах у себя на родине.

Напомним, по требованию президента в здравоохранении поэтапно повышают заработки: сначала их подняли с сентября прошлого года, а затем — с 1 января нынешнего. Ранее в Минздраве рассказали, каким работникам и на сколько подняли зарплаты.