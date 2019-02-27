Вера Лапко проиграла в 1-м круге одиночного разряда в Индиан-Уэллсе, но продолжит выступления в паре

Белоруска Вера Лапко выбыла в первом круге одиночного разряда на турнире Oracle Challenger Series в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 162 480 долларов.



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В матче 1/16 финала 20-летняя Вера Лапко (№ 63 WTA) проиграла 17-летней американке Кэти Макнолли (№ 255 WTA) — 2:6, 4:6.

В парном разряде Вера Лапко вместе Мэнди Минеллой из Люксембурга вышли во 2-й круг, одолев в 1/8 финала американский дуэт Санас Маранд / Уитни Осигве — 7:6 (7:4), 4:6, 10:3.

В четвертьфинале соперницами Лапко и Минеллы станут американки Хэйли Картер и Эна Шибахара.