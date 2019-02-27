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В Толочинском районе столкнулись трактор и фура. Тракторист погиб

28.02.2019 07:13 — Разное | Аргументы и факты  
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В Толочинском районе столкнулись трактор и фура. Тракторист погиб
УВД Витебского облисполкома

Водитель 1977 года рождения, управляя тягачом «Скания» с полуприцепом, столкнулся с трактором, который ехал в попутном направлении.

В результате серьезные травмы получил водитель трактора 1962 г.р. Мужчина скончался на месте. Дальнобойщик не пострадал.

По предварительной информации, трактор двигался по полосе, отделяющей обочину с проезжей частью. Фура направлялась в Москву для разгрузки товара, сообщили в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома. 

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. 

В Толочинском районе столкнулись трактор и фура. Тракторист погиб
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Трагедия произошла вчера днем на 538 километре автодороги М1 (Брест – Минск – граница Российской Федерации).
 
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