В Толочинском районе столкнулись трактор и фура. Тракторист погиб

Водитель 1977 года рождения, управляя тягачом «Скания» с полуприцепом, столкнулся с трактором, который ехал в попутном направлении.

В результате серьезные травмы получил водитель трактора 1962 г.р. Мужчина скончался на месте. Дальнобойщик не пострадал.

По предварительной информации, трактор двигался по полосе, отделяющей обочину с проезжей частью. Фура направлялась в Москву для разгрузки товара, сообщили в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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