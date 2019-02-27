Как купить дешевые авиабилеты: 5 лайфхаков для путешественников

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1. Авиакомпании-лоукостеры

Покупайте авиабилеты напрямую у авиакомпаний-лоукостеров (low-cost tickets). Это авиакомпании с низкими ценами на билеты, которые регулярно проводят акции. Отслеживайте сайты таких авиакомпаний как, например, Ryanair, WizzAir, EasyJet. Подпишитесь на рассылку их новостей. Регулярно получая такие рассылки, вы будете в курсе всех акций на билеты и специальных предложений.

2. Акционные предложения от «Белавиа»