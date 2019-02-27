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Как купить дешевые авиабилеты: 5 лайфхаков для путешественников

28.02.2019 07:14 — Разное | Myfin  
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Как купить дешевые авиабилеты: 5 лайфхаков для путешественников
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

1. Авиакомпании-лоукостеры

Покупайте авиабилеты напрямую у авиакомпаний-лоукостеров (low-cost tickets). Это авиакомпании с низкими ценами на билеты, которые регулярно проводят акции. Отслеживайте сайты таких авиакомпаний как, например, Ryanair, WizzAir, EasyJet. Подпишитесь на рассылку их новостей. Регулярно получая такие рассылки, вы будете в курсе всех акций на билеты и специальных предложений.

2. Акционные предложения от «Белавиа»

Авиакомпания «Белавиа» регулярно проводит продажу билетов по низким ценам. Авиакомпания также предлагает авиабилеты по сниженным ценам в некоторые праздничные дни. Например, ко дню влюбленных, 14 февраля 2019 года, авиакомпания предлагала скидки до 50% на прямые рейсы из Минска и в Минск.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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