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Минчанин уехал в Россию на заработки и пропал

28.02.2019 07:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Минчанин уехал в Россию на заработки и пропал
ГУВД Мингорисполкома

Мужчина 20.10.1980 г.р. проживает по адресу: Минск, б-р Шевченко, 10-37. 19 января 2019 он выехал на работу в Россию и до настоящего времени его местонахождение не известно, сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова.

Приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост около 187 см, европейский тип лица, коротко стрижен, цвет волос светло-русый. 

Был одет: серая шапка, куртка-пуховик серо-черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета. 

Особые приметы: на голени правой ноги вертикальный шрам около 3 см. При себе имелась матерчатая спортивная сумка синего цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, правоохранители просят сообщить в Центральное РУВД Минска по телефонам 8(017) 288-79-02, 8(017) 288-02-02, 8(029) 575-54-98 или 102. 

Минчанин уехал в Россию на заработки и пропал
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Теги: Минск
 
 
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