Минчанин уехал в Россию на заработки и пропал

Мужчина 20.10.1980 г.р. проживает по адресу: Минск, б-р Шевченко, 10-37. 19 января 2019 он выехал на работу в Россию и до настоящего времени его местонахождение не известно, сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова.

Приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост около 187 см, европейский тип лица, коротко стрижен, цвет волос светло-русый.

Был одет: серая шапка, куртка-пуховик серо-черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета.

Особые приметы: на голени правой ноги вертикальный шрам около 3 см. При себе имелась матерчатая спортивная сумка синего цвета.