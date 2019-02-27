Единственный в Беларуси завод по производству экскаваторов пока переходит на четырехдневку

ОАО «Амкодор-КЭЗ» в горпоселке Коханово Толочинского района с 1 марта переходит на 4-дневный график работы. Об этом TUT.BY сообщили читали.



Приказ директора о переходе на четырехдневку на одном из зданий на территории предприятия. Фото: читатель TUT.BY

В приказе об объявлении простоя за подписью директора предприятия Андрея Яроцкого сообщается, что эта мера вводится в связи с «оптимизацией производственных издержек, рационального использования финансовых ресурсов, сдерживания негативной динамики результатов финансово-экономической деятельности, организации рационального режима работы».

На всех подразделениях предприятия днями простоя будут все рабочие пятницы марта — 1, 15, 22, 29. Пятница 8 марта — выходной день.

За день простоя работникам будут платить в размере двух третей тарифной ставки — тем, кто на повременной оплате труда, и в двукратном размере — тем, кто на сдельной.

ОАО «Амкодор-КЭЗ» — единственный в Беларуси производитель одноковшовых гидравлических экскаваторов на гусеничном и колесном ходу. Завод также производит мелиоративную технику. В 2017 году здесь запустили «концептуальную модернизацию», сообщает сайт предприятия. Техника, выпущенная в Коханово, работает в России, Украине, Грузии, Казахстане, Молдове, Литве, Эстонии, Южной Америке.



Фото: amkodor.by