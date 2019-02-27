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Единственный в Беларуси завод по производству экскаваторов пока переходит на четырехдневку
ОАО «Амкодор-КЭЗ» в горпоселке Коханово Толочинского района с 1 марта переходит на 4-дневный график работы. Об этом TUT.BY сообщили читали.
В приказе об объявлении простоя за подписью директора предприятия Андрея Яроцкого сообщается, что эта мера вводится в связи с «оптимизацией производственных издержек, рационального использования финансовых ресурсов, сдерживания негативной динамики результатов финансово-экономической деятельности, организации рационального режима работы».
На всех подразделениях предприятия днями простоя будут все рабочие пятницы марта — 1, 15, 22, 29. Пятница 8 марта — выходной день.
За день простоя работникам будут платить в размере двух третей тарифной ставки — тем, кто на повременной оплате труда, и в двукратном размере — тем, кто на сдельной.
ОАО «Амкодор-КЭЗ» — единственный в Беларуси производитель одноковшовых гидравлических экскаваторов на гусеничном и колесном ходу. Завод также производит мелиоративную технику. В 2017 году здесь запустили «концептуальную модернизацию»,
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На всех подразделениях предприятия днями простоя будут все рабочие пятницы марта - 1, 15, 22, 29. Пятница 8 марта - выходной день.
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