Победитель турнира по бильярду определился лишь в последней партии

Завершился районный турнир по бильярду, посвященный Дню защитников Отечества. По итогам предварительного этапа в финальную четверку вышли Денис Балыко, Владимир Кнорозов, Сергей Погуляев и Сергей Сегренев. По регламенту заключительные поединки проходили по круговой системе до пяти побед одного из соперников.

В решающей встрече между Владимиром Кнорозовым и Сергеем Погуляевым для выявления победителя пришлось сыграть все девять партий. Сильнее оказался Владимир Кнорозов, 2-е место у Сергея Погуляева, на третьей ступеньке пьедестала – Денис Балыко.

Александр Лейчинский

На снимке: победитель и призеры бильярдного турнира: Владимир КНОРОЗОВ (в центре), Сергей ПОГУЛЯЕВ (справа), Денис БАЛЫКО.