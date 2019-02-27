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Победитель турнира по бильярду определился лишь в последней партии
28.02.2019 — Разное | Новости Хотимска
Завершился районный турнир по бильярду, посвященный Дню защитников Отечества. По итогам предварительного этапа в финальную четверку вышли Денис Балыко, Владимир Кнорозов, Сергей Погуляев и Сергей Сегренев. По регламенту заключительные поединки проходили по круговой системе до пяти побед одного из соперников.
В решающей встрече между Владимиром Кнорозовым и Сергеем Погуляевым для выявления победителя пришлось сыграть все девять партий. Сильнее оказался Владимир Кнорозов, 2-е место у Сергея Погуляева, на третьей ступеньке пьедестала – Денис Балыко.
Александр Лейчинский
На снимке: победитель и призеры бильярдного турнира: Владимир КНОРОЗОВ (в центре), Сергей ПОГУЛЯЕВ (справа), Денис БАЛЫКО.
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Завершился районный турнир по бильярду, посвященный Дню защитников Отечества. По итогам предварительного этапа в финальную четверку вышли Денис Балыко, Владимир...
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