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«Ни самого проекта, ни дизайнера мы больше не видели». История на конкурс «Моя кухня - 3»

28.02.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» мы продолжаем третий сезон проекта «Моя кухня». Сегодня рассказываем о ремонте за 8,3 тысячи рублей. В своей кухне участники установили 12 розеток, а вместо обеденного стола сделали барную стойку.

О своем ремонте нам рассказала Елена из города Поставы:

— Проект мы придумали, когда только начинали строить дом. Спустя три с половиной года стройки все-таки решили переехать в пусть и недоделанное, но теплое и уютное для нас жилище.


План жилья, на котором кухня обозначена номером 4

Ремонт кухни начали со штукатурки. Для выравнивания стен нанимали мастера. Он взял за работу немного: сторговались на 6,5 рубля за квадратный метр. В эту же стоимость вошла и шпаклевка. К его работе у нас претензий не было.


Когда планировали разводку электричества по дому, сразу решили, что на кухне должно быть много розеток — у нас их получилось 12. Розетки покупали недорогие, белорусского производства. За их установку знакомый мастер взял неприлично маленькую сумму.

Мысленно проект нашей кухни мы нарисовали уже давно. От него и плясали. Решили делать гарнитур под заказ. Так как живем в маленьком районном центре, решили пригласить дизайнера из ближайшего большого города — Молодечно. Он приехал в назначенное время, обсудил с нами детали проекта, сделал замеры и уехал. На этом все. Ни самого проекта, ни дизайнера мы больше не видели, как и не узнали ориентировочной стоимости, хотя прождали месяц.

После этого решили не идти далеко и обратились к местному мастеру. Надо сказать, что отношение было совсем другое: мы видели, что дизайнер разбирается в теме.

Для кухни выбрали скандинавский стиль. Идея была полностью наша, дизайнер помог только с расположением шкафчиков. В общем, мы все нарисовали, обсудили стоимость проекта и заказали кухню.


Проект кухни

Пока ждали гарнитур, выбрали отделочные материалы. Обои покупали в Гомеле на строительном рынке — выбор там шикарный. На нашу кухню ушло две с половиной трубки метровых однотонных и одна неполная трубка метровых стилизованных обоев. Клеили сами.

Кстати, однотонные российские обои уже прошли тест-драйв. Когда я доставала из холодильника банку с соком черной смородины, она выскользнула из рук и разбилась. На обоях осталось темно-красное пятно. Пока оно не высохло, мы с мужем принялись быстро оттирать сок мокрыми тряпками. И (о, чудо!) на обоях ничего не осталось. Проверку на прочность они прошли, так что мы не боимся, что испачкаем чем-то незащищенные стены.


Когда выбирали плитку, остановились на сине-белом варианте с цветочным орнаментом. Теперь это самое любимое «пятно» на кухне.


Вместо обеденного стола спроектировали барную стойку.


Потолок на кухне натяжной. Натягивали дважды: в первый раз мастер неправильно расположил светильники над барной стойкой, поэтому пришлось переделывать уже за счет фирмы. Светильники покупали со скидкой.


В это же время приобрели варочную поверхность белого цвета с конфоркой WOK.


В начале декабря 2018-го нам установили гарнитур. Мы выбрали белый фасад с легким кремовым оттенком. Фартук из прозрачного закаленного стекла сделали не по всему периметру кухни, а только рядом с мойкой и плитой.


Еще мы отказались от верхних шкафчиков и установили только две открытые навесные полки. Ящик для сушки посуды переместили вниз.


Так как двери между кухней и гостиной у нас не предусмотрены, отсюда очень удобно смотреть телевизор.


На фурнитуре мы не экономили и заказали хорошие петли и доводчики.

Всю технику, плитку, барные стулья и сам гарнитур мы приобретали в рассрочку. В большей степени поддерживаем белорусских производителей, так соотношение цены и качества у них нас устраивает. Деньгами помогали и родители.

В целом результатом довольны. Для полного завершения нашего кухонного проекта еще нужно купить и установить вытяжку и посудомоечную машину.


Смета:

Штукатурка и шпаклевка стен 250 рублей
Розетки 25 рублей
Установка розеток 20 рублей
Обои 400 рублей
Гарнитур 4500 рублей
Светильники 80 рублей
Плитка и ее укладка 800 рублей
Холодильник 800 рублей
Духовка 899 рублей
Варочная поверхность 350 рублей
Стулья 100 рублей
Рольшторы 50 рублей
Итого 8274 рубля

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— У кого хороший вкус, тому все по плечу. С таким человеком всегда приятно поболтать, выпить кофе и даже обсудить новый ремонт. С ним приключаются истории, а он не унывает и идет вперед. Хочется улыбнуться ему и поблагодарить за то, что он есть.

Что тут сказать, мне нравится настроение кухни, обсуждаемой сегодня. Может, это потому, что сейчас конец зимы и все за окном серое? Наверное. Но как ни крути, а темперамент дает о себе знать. А может, просто наши вкусы совпали. Поэтому я буду субъективным и в первую очередь хочу отметить правильно подобранную концепцию светлого пространства с ярким орнаментом — такое решение сгладило все недостатки проекта. Можно сказать, что это своего рода классика.

Конечно, с появлением «Пинтерест» и других ресурсов стало проще находить хорошие ориентиры в оформлении пространства — и эта кухня тому пример. Ну, а где нам всем еще искать вдохновение? И остается потом только собрать все подсмотренные идеи и реализовать их.

А что касается недостатков, то они, конечно же, есть, и, как всегда, одни и те же. В обсуждаемом проекте сегодня их меньше, что сразу заметно. Я лишь отмечу основные, на мой взгляд. Спорным решением было скомпоновать между собой мойку, посудомойку и варочную секцию таким образом, а разнообразие оттенков белого усложнило пространство, и не в лучшую сторону, не собрало его в одну общую картинку. Да и барные стулья стилистически немного «выпадают» из общей картинки. Ну и композиция светильников вместе с барной стойкой не совсем сомасштабна всей кухне. Так что, спорных занавесок уже нет, что и радует, а значит, хорошее настроение решает всё.

Партнер проекта:


Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики «ГеосИдеал» можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни», входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.

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Теги: Гомель
 
 
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История о ремонте кухни в собственном доме, на который потратили 8,3 тысячи рублей. *Партнерский материал
 
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