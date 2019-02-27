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Обновленный седан Jaguar XE попрощался с мотором V6 и лишился «механики»

28.02.2019 08:53 — Разное | Tut.by  
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Седан Jaguar XE подвергся модернизации — внешность изменилась незначительно, а главные метаморфозы коснулись гаммы силовых агрегатов и интерьера автомобиля.


Благодаря новым бамперам и укрупненным воздухозаборникам облик XE стал немного агрессивнее, в «базе» у младшего седана Jaguar теперь полностью светодиодные фары с J-образными полосками ходовых огней. Появились 18-дюймовые колесные диски нового дизайна, а за доплату доступен декоративный пакет R-Dynamic, который, правда, практически не изменяет облик седана в лучшую или худшую сторону, но располагает при этом спортивными креслами с контрастной прострочкой.


В салоне — новый многофункциональный руль, а также знакомая по электрическому I-Pace и моделям Range Rover медиа-система Touch Pro Duo с парочкой сенсорных дисплеев, на которые возложено управление большинством второстепенных функций.


Вместо кнопочного блока климат-контроля на консоли осталась пара вращающихся рукояток, а шайбу управления «автоматом» сменил традиционный селектор в виде джойстика. Доступна и цифровая приборка с 12,3-дюймовым экраном.


С обновлением из гаммы XE убрали базовые версии с 160-сильным дизелем, 200-сильной бензиновой «четверкой» Ingenium и механической коробкой. Теперь все версии XE по умолчанию оснащены 8-ступенчатым «автоматом», а двигателей в гамме осталось три (340-сильного компрессорного V6 больше также нет). Все — объемом 2 л и с четырьмя цилиндрами: два бензиновых с отдачей 250 и 300 лошадиных сил и 180-сильный турбодизель с 430 Нм крутящего момента.


Прием заказов на обновленный XE начнется в марте, первые покупатели получат машины летом. В Германии цены начинаются от 43 690 евро.

 
 
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Седан Jaguar XE подвергся модернизации - внешность изменилась незначительно, а главные метаморфозы коснулись гаммы силовых агрегатов и интерьер автомобиля.
 
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