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Шик и элегантность. Показываем, как одеваться мужчинам за 50, чтобы выглядеть моложе и стройнее

28.02.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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В этом сезоне мужского «Перевоплощения» мы собрали самые разные типажи: уверенного в своей привлекательности пластического хирурга, фрезеровщика, который не мог расстаться с длинными волосами и образом гардемарина, рыжего весельчака с бородой дровосека. Ну а сегодня в нашем проекте свой образ будет искать Дмитрий Христолюбов — ему 51 год, и он делает женщин счастливыми. А именно: работает спа-технологом и эстетистом.


Что же мы можем предложить человеку, который знает об эстетике все? Задача трудная, но мы попробуем. И для начала уже традиционно заглянем в барбершоп Chop-Chop, где мужчины неизбежно становятся более стильными и молодыми.







— Выбирая стрижку для Дмитрия, я учел пожелания стилиста, — рассказывает мастер по волосам Максим. — Мы совместно решили отталкиваться от образа Ника Вустера. Правда, с учетом того, что у нашего героя более округлое лицо и стрижку нужно сделать максимально практичной. Знаете, мне кажется, что в итоге получилось куда лучше, чем у Ника Вустера! (Смеется.) И усишки мы сделали тоже более стильными, чем у Вустера. Не усы, а пропуск в мир стильных мужчин.

Пропуск в мир стильных мужчин трудно получить без обновленного гардероба. С этим Дмитрию поможет стилист Катерина Кулеш.

Образ № 1


Пальто, костюм, рубашка, обувь: магазин мужской одежды, обуви и аксессуаров Historia



Классика сразу пришлась по душе Дмитрию

— Сочетание костюма-двойки и пальто — бессменная мужская классика для делового образа и встреч на высоком уровне, — объясняет свой выбор Катерина. — Чтобы этот образ сделать более интересным, во-первых, выбирайте эффектный галстук (только не переборщите с креативом) и в тон галстука подберите платок. Его можно положить как в нагрудный карман пиджака, так и самого пальто. В обоих случаях будет смотреться отлично.

Если есть сложности с поиском платка, просто зайдите в любой магазин тканей и купите нужную расцветку. Это будет совсем недорого, а образ заиграет новыми красками. Так я часто делаю со своими клиентами и покупаю сразу несколько вариантов.
И конечно, стоит сказать про статусное и при этом располагающее собеседника сочетание цветов — синий и бежевый. Более того, эти оттенки отлично подходят нашим белорусским мужчинам с русыми, седыми или каштановыми волосами.

Образ № 2


Пальто, брюки, обувь: Магазин мужской одежды, обуви и аксессуаров Historia; водолазка: магазин Takeshy Kurosawa

А вот водолазка стала для нашего героя экспериментом, который, по его мнению, удался!



— Люблю я на мужчинах водолазку, ничего не могу с собой поделать, — улыбается стилист. — Знаю, что не всем в ней комфортно: то жарко, то колется, то душит горло. Обычно качественный трикотаж эти вопросы решает. В целом на весну водолазка, брюки/джинсы и пальто — отличный вариант. Чтобы не затеряться в толпе, попробуйте выбрать светлые оттенки пальто или ткань с принтом. Идеальная базовая длина — немного выше колена. Она позволяет визуально сформировать гармоничный силуэт и пропорции.

До и после:


Нам удалось угодить эстету и эстетисту — после участия Дмитрий поделился впечатлениями:

— Мне хотелось увидеть, как меня воспринимают другие люди. Только узнав это, можно сформировать целостное мнение о себе. Особенно был интересен взгляд со стороны профессионала — стилиста. Это очень хороший опыт! Ну и, конечно, это азартно, любопытно и весело. Это по-настоящему творческий процесс, а в творческом процессе участвовать всегда интересно. Я понял, в какую сторону двигаться, и теперь обязательно пополню свой гардероб.

За предоставление многофункциональной площадки для съемок команда проекта выражает благодарность ресторану «Food Republic».

Стилист проекта:

Катерина Кулеш

Фото: личный архив
 
 
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Сегодня главный герой проекта «Перевоплощение» - Дмитрий. И на его примере мы покажем, что правильная одежда решает все!
 
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