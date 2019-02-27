Украина и Россия поделили рыбу в Азовском море

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Протокол из-за разногласий между сторонами пришлось подписывать через дипломатические каналы.

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подтвердило подписание со своей стороны протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море и направило его российской стороне, сообщает ТАСС . Протокол подписывался по дипломатическим каналам.

Как рассказал представитель агентства Ярослав Белов, протокол предоставляет Украине ряд преимуществ. Так, квота на вылов бычка для Украины составила 9 тыс. т, для России – 6 тыс. т. Оговорен также вопрос передачи задержанных рыбаков той стороне, гражданство которой они имеют.

Подписать документ планировалось еще в октябре, однако заседание было сорвано. В декабре было решено подключить к подписанию дипломатические ведомства двух стран. По условиям протокола, Азовское море является внутренним морем двух государств, в нем смогут вести рыбный промысел как российские, так и украинские рыбаки.