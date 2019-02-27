28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух пенсионеров убили в Березинском районе, подозреваемый в совершении преступления задержан. Среди возможных мотивов - конфликт более чем трехлетней давности, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек.

Вечером 24 февраля в Березинский РОВД поступило сообщение от бригады скорой помощи. В одном из домов в деревне Горуни были обнаружены трупы мужчины и женщины. На место незамедлительно выбыли правоохранители. Выяснилось, что убита семейная чета пенсионеров - женщина 1952 года рождения и мужчина 1950 года рождения.

Сотрудниками милиции и следователями были выработаны основные версии, направленные на раскрытие преступления. Особое внимание уделялось контактам и связям пенсионеров, их образу жизни. Под подозрение попадали несколько человек, но в ходе доскональной проверки их причастность к двойному убийству не подтверждалась. "При отработке одного из направлений у сотрудников уголовного розыска появилась зацепка. Были получены сведения о конфликте пенсионеров более чем трехлетней давности с одним бывшим односельчанином. Именно внимание ко всем деталям и тщательная их отработка позволили добиться результативности", - отметил заместитель начальника управления уголовного розыска УВД Валерий Волосюк.

Поступившая информация, на первый взгляд незначительная, была всесторонне изучена и проверена. В результате кропотливого сбора сведений и их анализа версия о возможной причастности к преступлению 37-летнего жителя Борисовского района нашла объективные подтверждения. Установлен и предполагаемый мотив фигуранта - на фоне опьянения всплыла старая обида, которая и подтолкнула к активным действиям.

Расследование уголовного дела по п. 1 ч. 2 ст. 139 УК (убийство) производится в Центральном аппарате Следственного комитета. С подозреваемым работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

На месте работали специалисты управления Госкомитета судебных экспертиз по Минской области, а также эксперт-биолог центрального аппарата ГКСЭ. В ходе осмотра по месту жительства погибших обнаружены и изъяты следы криминального характера, а также другие объекты для дальнейших экспертных исследований. Сейчас эксперты ГКСЭ приступили к проведению комплекса судебно-медицинских экспертиз для локализации телесных повреждений, повлекших смерть.-0-