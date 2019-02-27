ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пятого марта Минфин предложит валютные облигации в евро

28.02.2019 09:13 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Пятого марта Минфин предложит валютные облигации в евро
Фото из открытых источников

Облигации будут размещаться в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на следующих условиях:

Способ размещения: открытая продажа в торговой системе на аукционе процентных ставок.

Реквизиты облигаций:

  • номинальная стоимость ценной бумаги – 1 000 евро;
  • объем выпуска – открытый (устанавливается Министерством финансов после проведения аукциона);
  • срок обращения – 2 253 дня;
  • дата погашения облигаций – 5 мая 2025 г.; вид дохода, выплачиваемого по облигациям – постоянный процентный доход;
  • условия выплаты процентного дохода – ставка процентного дохода устанавливается на весь срок обращения валютных облигаций в ходе проведения аукциона.


Выплата процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций 5 мая и 5 ноября.

Условия проведения аукциона:

  • период сбора заявок: 10:30 – 12:00;
  • период удовлетворения заявок: 14:00 – 15:00;
  • коэффициент предварительного обеспечения обязательств – 0%;
  • величина шага процентной ставки – 0,01;
  • максимальная / минимальная возможная к указанию в заявках процентная ставка приобретения облигации: не устанавливается;
  • лот – 1 облигация;
  • валюта платежа – евро;
  • точность округления сумм сделок – с точностью до двух знаков после запятой методом математического округления;
  • дата (срок) исполнения обязательств по заключенным на аукционе сделкам – 15:00 6 марта 2019 г.

Пятого марта Минфин предложит валютные облигации в евро
Пользуются ли в Беларуси спросом государственные долгосрочные облигации?
Подробнее

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пройдет аукцион по размещению государственных долгосрочных облигаций, номинированных в инвалюте, выпуска №257 для юридических и физических лиц.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Березинском районе убили пожилых супругов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.02.2019
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика