Пятого марта Минфин предложит валютные облигации в евро

Облигации будут размещаться в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на следующих условиях:
Способ размещения: открытая продажа в торговой системе на аукционе процентных ставок.
Реквизиты облигаций:
- номинальная стоимость ценной бумаги – 1 000 евро;
- объем выпуска – открытый (устанавливается Министерством финансов после проведения аукциона);
- срок обращения – 2 253 дня;
- дата погашения облигаций – 5 мая 2025 г.; вид дохода, выплачиваемого по облигациям – постоянный процентный доход;
- условия выплаты процентного дохода – ставка процентного дохода устанавливается на весь срок обращения валютных облигаций в ходе проведения аукциона.
Выплата процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций 5 мая и 5 ноября.
Условия проведения аукциона:
- период сбора заявок: 10:30 – 12:00;
- период удовлетворения заявок: 14:00 – 15:00;
- коэффициент предварительного обеспечения обязательств – 0%;
- величина шага процентной ставки – 0,01;
- максимальная / минимальная возможная к указанию в заявках процентная ставка приобретения облигации: не устанавливается;
- лот – 1 облигация;
- валюта платежа – евро;
- точность округления сумм сделок – с точностью до двух знаков после запятой методом математического округления;
- дата (срок) исполнения обязательств по заключенным на аукционе сделкам – 15:00 6 марта 2019 г.