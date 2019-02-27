Polestar «номер два»: шведы показали своего конкурента Tesla Model 3

Вслед за гибридным купе Polestar 1 принадлежащая Volvo компания Polestar представила свою вторую по счету модель — электрическую «пятидверку», которая, соответственно, тоже получила нехитрое название, Polestar 2.





Как и ожидалось , внешне компактный лифтбек, призванный составить на рынке конкуренцию Tesla Model 3, очень похож на показанный в 2016 году концепт Volvo 40.2. (он в свою очередь предваряет будущий седан S40). Электромобиль построен в рамках проекта CMA — модульной гибридной платформы, наряду с традиционными ДВС предусматривающей использование и компонентов электропривода. На ней, напомним, уже созданы компактный «паркетник» Volvo XC40 и модели Lynk & Co — дочернего бренда Geely.





Polestar 2 имеет два электромотора (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 408 лошадиных сил, пиковый крутящий момент достигает 660 Нм. Установленная под полом салона батарея емкостью 78 кВтч (у Model 3, к слову, два варианта аккумуляторов — на 50 и 75 кВтч) позволяет проехать на одной зарядке до 500 км по циклу WLTP. На разгон до 100 км/ч лифтбек по паспорту тратит менее 5 секунд.





Известно также, что новинка оснащена виртуальными приборами и мультимедиа-системой на основе Android с 11-дюймовым вертикальным дисплеем, а в качестве опции для нее будет доступен пакет Performance с амортизаторами Ohlins в подвеске, тормозными механизмами Brembo и оригинальными 20-дюймовыми коваными дисками.





Для продажи своих моделей Polestar откроет по всему миру несколько шоу-румов, не связанных с дилерами Volvo. Впрочем, основная ставка — на онлайн-торговлю: оформить заказ на сайте polestar.com можно уже сейчас. Выпуск «электрички» развернется в Китае в начале 2020 года, так что покупателям стоит запастись терпением. В первый год продаж будет предлагаться «упакованная» версия Launch Edition стоимостью 59 900 евро, и лишь затем подоспеет базовый вариант лифтбека (он обойдется на 20 тысяч евро меньше).





Публичная премьера Polestar 2 состоится на Женевском автосалоне, где компания наверняка поделится новыми подробностями об электрокаре.