ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Polestar «номер два»: шведы показали своего конкурента Tesla Model 3

28.02.2019 09:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вслед за гибридным купе Polestar 1 принадлежащая Volvo компания Polestar представила свою вторую по счету модель — электрическую «пятидверку», которая, соответственно, тоже получила нехитрое название, Polestar 2.


Как и ожидалось, внешне компактный лифтбек, призванный составить на рынке конкуренцию Tesla Model 3, очень похож на показанный в 2016 году концепт Volvo 40.2. (он в свою очередь предваряет будущий седан S40). Электромобиль построен в рамках проекта CMA — модульной гибридной платформы, наряду с традиционными ДВС предусматривающей использование и компонентов электропривода. На ней, напомним, уже созданы компактный «паркетник» Volvo XC40 и модели Lynk & Co — дочернего бренда Geely.


Polestar 2 имеет два электромотора (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 408 лошадиных сил, пиковый крутящий момент достигает 660 Нм. Установленная под полом салона батарея емкостью 78 кВтч (у Model 3, к слову, два варианта аккумуляторов — на 50 и 75 кВтч) позволяет проехать на одной зарядке до 500 км по циклу WLTP. На разгон до 100 км/ч лифтбек по паспорту тратит менее 5 секунд.


Известно также, что новинка оснащена виртуальными приборами и мультимедиа-системой на основе Android с 11-дюймовым вертикальным дисплеем, а в качестве опции для нее будет доступен пакет Performance с амортизаторами Ohlins в подвеске, тормозными механизмами Brembo и оригинальными 20-дюймовыми коваными дисками.


Для продажи своих моделей Polestar откроет по всему миру несколько шоу-румов, не связанных с дилерами Volvo. Впрочем, основная ставка — на онлайн-торговлю: оформить заказ на сайте polestar.com можно уже сейчас. Выпуск «электрички» развернется в Китае в начале 2020 года, так что покупателям стоит запастись терпением. В первый год продаж будет предлагаться «упакованная» версия Launch Edition стоимостью 59 900 евро, и лишь затем подоспеет базовый вариант лифтбека (он обойдется на 20 тысяч евро меньше).


Публичная премьера Polestar 2 состоится на Женевском автосалоне, где компания наверняка поделится новыми подробностями об электрокаре.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вслед за гибридным купе Polestar 1 принадлежащая Volvo компания Polestar представила свою вторую по счету модель - электрическую «пятидверку», которая, соответственно, тоже...
 
Новости дня
Новости разные
 
Двух пенсионеров убили в Березинском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.02.2019
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика