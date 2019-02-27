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Polestar «номер два»: шведы показали своего конкурента Tesla Model 3
Вслед за гибридным купе
Как и
Polestar 2 имеет два электромотора (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 408 лошадиных сил, пиковый крутящий момент достигает 660 Нм. Установленная под полом салона батарея емкостью 78 кВтч (у Model 3, к слову, два варианта аккумуляторов — на 50 и 75 кВтч) позволяет проехать на одной зарядке до 500 км по циклу WLTP. На разгон до 100 км/ч лифтбек по паспорту тратит менее 5 секунд.
Известно также, что новинка оснащена виртуальными приборами и мультимедиа-системой на основе Android с 11-дюймовым вертикальным дисплеем, а в качестве опции для нее будет доступен пакет Performance с амортизаторами Ohlins в подвеске, тормозными механизмами Brembo и оригинальными 20-дюймовыми коваными дисками.
Для продажи своих моделей Polestar откроет по всему миру несколько шоу-румов, не связанных с дилерами Volvo. Впрочем, основная ставка — на онлайн-торговлю: оформить заказ на сайте
Публичная премьера Polestar 2 состоится на Женевском автосалоне, где компания наверняка поделится новыми подробностями об электрокаре.
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Вслед за гибридным купе Polestar 1 принадлежащая Volvo компания Polestar представила свою вторую по счету модель - электрическую «пятидверку», которая, соответственно, тоже...
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