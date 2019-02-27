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В Горках пройдет слет передовиков народного хозяйства
28.02.2019 — Разное | Горецкий вестник
1 марта в Горках пройдет слет передовиков народного хозяйства.
Начало в 11.00 во Дворце культуры БГСХА.
В программе:
— Чествование победителей соревнования по итогам работы за 2018 года
— Праздничный концерт
— Выставка дегустации продукции, производимой в районе
— Выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства
— Работа торговых рядов
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1 марта в Горках пройдет слет передовиков народного хозяйства. Начало в 11.00 во Дворце культуры БГСХА. В программе: — Чествование победителей соревнования по...
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