Продавать их будут на различных площадках по всему городу. Розы, тюльпаны, каллы, бегонии и другие сорта цветов будут создавать яркое и весеннее настроение .







Площадки и точки продажи разместятся по всему городу, но основные откроются на традиционных местах:



Ленинский район



– Рядом с торговым домом «Батория», улица Стефана Батория.



– Возле магазина «Ратушный», улица Советская.



– На территории вблизи Торгового дома «Неман», улица Советская.



– Возле «Евроопта» на улице Лиможа.



– Неподалеку от «Спорттоваров», улица Ожешко.



– Рядом с мини-рынком «Форты», БЛК.



– Около «Белпочты», улица Калиновского.



– На территории близи магазина «Лимож», улица Брикеля.









Октябрьский район



– На территории рядом с остановкой на автовокзале, проспект Космонавтов.



– Вблизи остановки «Вишневец» на улице Кремко.



– Рядом с остановкой «Улица Наполеона Орды» в микрорайоне Ольшанка.



– На территории вблизи киоска «ЭНЕРГО-ОИЛ», улица Советских пограничников, 110а.



– Неподалеку от многофункционального здания «Серпантин», улица Кабяка, 10б.



– На территории, прилегающей к мини-рынку «Фолюш», улица Лизы Чайкиной.



– Рядом с торгово-административным зданием на улице Великая Ольшанка, 7А.











В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гродно вырастили более 70 000 цветов к 8 Марта Продавать их будут на различных площадках по всему городу. Розы, тюльпаны, каллы, бегонии и другие сорта цветов будут создавать яркое и весеннее настроение.