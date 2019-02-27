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В Гродно вырастили более 70 000 цветов к 8 Марта
28.02.2019 — Разное | Заря над Неманам
Продавать их будут на различных площадках по всему городу. Розы, тюльпаны, каллы, бегонии и другие сорта цветов будут создавать яркое и
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Продавать их будут на различных площадках по всему городу. Розы, тюльпаны, каллы, бегонии и другие сорта цветов будут создавать яркое и весеннее настроение.
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