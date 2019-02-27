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В Гродно вырастили более 70 000 цветов к 8 Марта

28.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Продавать их будут на различных площадках по всему городу. Розы, тюльпаны, каллы, бегонии и другие сорта цветов будут создавать яркое и весеннее настроение



Площадки и точки продажи разместятся по всему городу, но основные откроются на традиционных местах: 

Ленинский район 

–  Рядом с торговым домом «Батория», улица Стефана Батория. 

–  Возле магазина  «Ратушный», улица Советская. 

– На территории вблизи  Торгового дома «Неман», улица Советская. 

– Возле «Евроопта» на улице Лиможа. 

–  Неподалеку от «Спорттоваров», улица Ожешко. 

–  Рядом с мини-рынком «Форты», БЛК. 

–  Около  «Белпочты», улица Калиновского. 

–  На территории близи магазина «Лимож», улица Брикеля. 

В Гродно вырастили более 70 000 цветов к 8 Марта
 

Октябрьский район 

–  На территории рядом с остановкой на  автовокзале, проспект Космонавтов. 

–  Вблизи остановки «Вишневец» на улице Кремко. 

–  Рядом с остановкой «Улица Наполеона Орды» в микрорайоне Ольшанка. 

– На территории вблизи киоска «ЭНЕРГО-ОИЛ», улица Советских пограничников, 110а. 

–  Неподалеку от многофункционального здания «Серпантин», улица Кабяка, 10б. 

–  На территории, прилегающей к мини-рынку «Фолюш», улица Лизы Чайкиной. 

–  Рядом с торгово-административным зданием на  улице Великая Ольшанка, 7А. 

В Гродно вырастили более 70 000 цветов к 8 Марта
 

 

 
 
 
Ссылка на источник 21
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Продавать их будут на различных площадках по всему городу. Розы, тюльпаны, каллы, бегонии и другие сорта цветов будут создавать яркое и весеннее настроение.
 
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