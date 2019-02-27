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Краш-тесты Euro NCAP: новый Mercedes G-класса и два кроссовера

28.02.2019 09:15 — Разное | Tut.by  
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Комитет Euro NCAP отчитался о результатах первой в этом году серии краш-тестов — на испытаниях побывали три модели, недавно вышедшие на европейский рынок.


Из них наибольший интерес для нас представляет легендарный Mercedes G-класса, новое поколение которого было представлено в начале прошлого года в Детройте. В общем и целом, швабский вездеход проявил себя молодцом, заработав максимальные «пять звезд» — не в последнюю очередь благодаря наличию уже в базовой комплектации необходимого согласно новым требованиям Euro NCAP набора электронных помощников, включая систему автоматического торможения.

Впрочем, эксперты посетовали на повышенные нагрузки на грудную клетку водителя G-класса при ударе о сминаемый барьер с 40-процентным перекрытием (задние пассажиры испытали похожие нагрузки при лобовом ударе о несминаемый барьер) и недостаточную защиту шеи пассажиров от хлыстовых травм при ударе сзади.

Кроме нового «Гелендвагена» в краш-тестах участвовали два кроссовера — это новая Honda CR-V в исполнении для европейского рынка и Seat Tarraco, который у нас хотя и не представлен, но является техническим родственником Skoda Kodiaq. Чешский кроссовер был испытан еще летом 2017 года, удостоившись «пяти звезд», но у Tarraco, как выяснилось, оценка за защиту взрослых седоков оказалась еще лучше — 97%.

CR-V также выступил на «отлично», но при боковом ударе о столб зафиксированы высокие нагрузки на туловище водителя, а задние сиденья неважно защищают шею при наезде сзади. Что интересно, «пешеходный» рейтинг у CR-V (70%) оказался хуже, чем у G-класса (78%) с угловатым передком и у которого также нет «активного» капота.

 
 
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Комитет Euro NCAP отчитался о результатах первой в этом году серии краш-тестов - на испытаниях побывали три модели, недавно вышедшие на европейский рынок.
 
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