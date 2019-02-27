Туркменистан отказывается возвращать технику бизнесменам из Беларуси

Туркменская сторона уже почти два года не отдает белорусскому подрядчику его имущество, ссылалась при этом на неисполнение «Белгорхимпромом» обязательств по контракту.





«Туркменхимия» продолжает имущественный спор, невзирая на то, что еще в марте 2017 года Туркменистан подписал все документы о приемке Гарлыкского комбината и провел торжественную церемонию его ввода в эксплуатацию с участием Александра Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов.



