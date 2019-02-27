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Статкевич идет на выборы без новой стратегии победы

28.02.2019 09:24 — Разное | Партизан  
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Точная дата предстоящих президентских и парламентских выборов в Беларуси пока не известна. Тем не менее о своих амбициях уже заявили некоторые политики.

Статкевич идет на выборы без новой стратегии победы
Подтверждение участия в борьбе за руководство страной прозвучало в ходе пресс-конференции в Варшаве, посвященной ситуации в Беларуси, угрозе российской оккупации и стратегии победы оппозиции, пишет belsat.eu

Варшава, Алее Уяздовске. В одном из зданий здесь находится Press Club Polski. И здесь собрали пресс-конференцию кандидатов в президенты Беларуси 2010 года. Каждый из них не только участвовал в выборах, но и был политзаключенным за организацию протестов против подделки голосов.

Поэт и писатель Владимир Некляев, создатель Белорусского объединения военных Николай Статкевич и бывший вице-министр иностранных дел Андрей Санников последний раз действовали и выступали вместе в 2010-м. После подавления протестов на площади Независимости и судебных процессов их политические пути разошлись. Но теперь, говорят, пришло время объединиться.

«Если ты занимаешься политикой, и у тебя цель, связанная с судьбой страны, ты должен переступить через личное», — заявил Владимир Некляев.

«Нас ждут драматические перемены. Прежде всего потому, что белорусский режим исчерпал свой потенциал», – предупреждает Николай Статкевич.

Как считает Николай Статкевич, власть Александра Лукашенко сегодня имеет наименьшую поддержку населения в своей истории, и наименьшую помощь со стороны Москвы. Все выступающие согласны, что Россия в ближайшее время попытается полностью взять Беларусь под свой контроль, и действующий глава страны не гарантирует независимости, а наоборот, помогает ползучей инкорпорации.

«Как можно называть торговлю за поддержку режима в Москве и Сочи защитой независимости? Это торговля, которая дает дивиденды только уголовникам у власти», – утверждает Андрей Санников.

Поэтому сейчас Некляев и Санников поддерживают Николая Статкевича как будущего кандидата в президенты, и призывают все патриотические силы присоединяться к спасению Беларуси: и оппозицию, и простых людей, и даже государственных служащих, которые против прихода России. Но Статкевич признал, что не имеет никакой новой стратегии победы на выборах. Только активизация сторонников и массовые протесты против фальшивых голосов. Все как в 2010-м году.

«Значит, тогда не пришло время. Видимо, вы знаете мировой опыт: если протестовать выходит 3% населения, не удержится ни одна власть», – так Статкевич обосновывает будущую победу теми же методами, что не привели к победе в 2010-м.

Без настоящей стратегии победы не помогут ни 3%, ни 5% населения на массовых протестах, предупреждает доктор политических наук Павел Усов. В Беларуси в настоящее время

нет условий для демократической победы на выборах, нет условий для революционной ситуации и нет структур для скоординированной борьбы.

«Система контролирует все политическое пространство, и процесс, и активность граждан, и власти сделали выводы после событий 2010 года и даже после акций «тунеядцев» 2017, и в самом начале будут парализовать и даже уничтожать все угрозы», – предупреждает Усов.

Николай Статкевич, как и 9 лет назад, в период так называемой «либерализации», считает, что режим Лукашенко не будет сажать политических оппонентов в тюрьму, чтобы не испортить отношения с Западом. Свою прежнюю судимость Статкевич называет антиконституционной, а значит, она не будет препятствием зарегистрироваться как кандидату.

«В принципе, власти имеют свой интерес в такой регистрации Статкевича, так как им нужно создать условия, при которых белорусы пойдут голосовать. Чтобы создать явку», – говорит Павел Усов.

И нужную картину выборов может помочь создать большой спектр кандидатов: от радикалов до сторонников диалога и хороших изменений.



 
 
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Точная дата предстоящих президентских и парламентских выборов в Беларуси пока не известна. Тем не менее о своих амбициях уже заявили некоторые политики.
 
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