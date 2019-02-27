Впервые в истории: на Универсиаде в России выступит фигуристка в хиджабе









Спортсменка прилетит в Красноярск 28 февраля. «Впервые пронести флаг ОАЭ на Зимней Универсиаде — это момент гордости», - написала девушка на своей странице в соцсети. При этом российские СМИ сообщают, что ради 24-летней спортсменки из мусульманского государства Международному союзу конькобежцев пришлось менять правила, и девушке позволили выступать в хиджабе. Ранее за выступление в головном уборе с фигуристок снимали баллы, но теперь у спортсменок из мусульманских стран будут одинаковые права с другими участницами крупных соревнований.





При этом в Международном союзе конькобежцев напомнили, что снижение баллов было вынужденной мерой, поскольку головные уборы или украшения на голове мешали во время выступлений и могли стать причиной серьезной травмы. По данным ТАСС, девушка начала заниматься в 12 лет после того, как увидела диснеевский фильм «Принцесса льда» о девочке-подростке, которая сделала выбор между обучением в университете и фигурным катанием в пользу спорта.



