В Березинском районе убили пожилых супругов

24 февраля в 19.00 в милицию поступило сообщение от бригады скорой медицинской помощи. В одном из домов в деревне Горуни были обнаружены тела пожилых супругов — 68-летнего мужчины и его 66-летней жены.





В ходе расследования под подозрение попадали несколько человек, но в ходе доскональной проверки их причастность к совершению двойного убийства не подтвердилась, но у оперативников появилась зацепка — были получены сведения о конфликте пенсионеров более чем трехлетней давности с одним бывшим односельчанином. Подозреваемым оказался 37-летний житель Борисовского района.





«Установлен и предполагаемый мотив фигуранта — на фоне алкогольного опьянения всплыла старая обида, которая и подтолкнула к активным действиям», — рассказали в милиции.





Возбуждено уголовное дело по п. 1 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса. С подозреваемым работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.



