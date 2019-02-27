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В Березинском районе убили пожилых супругов
В Березинском районе в воскресенье вечером убили двух пенсионеров. Подозреваемого в совершении преступления установили и задержали. Среди возможных мотивов — конфликт более чем трехлетней давности. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.
24 февраля в 19.00 в милицию поступило сообщение от бригады скорой медицинской помощи. В одном из домов в деревне Горуни были обнаружены тела пожилых супругов — 68-летнего мужчины и его 66-летней жены.
В ходе расследования под подозрение попадали несколько человек, но в ходе доскональной проверки их причастность к совершению двойного убийства не подтвердилась, но у оперативников появилась зацепка — были получены сведения о конфликте пенсионеров более чем трехлетней давности с одним бывшим односельчанином. Подозреваемым оказался 37-летний житель Борисовского района.
«Установлен и предполагаемый мотив фигуранта — на фоне алкогольного опьянения всплыла старая обида, которая и подтолкнула к активным действиям», — рассказали в милиции.
Возбуждено уголовное дело по п. 1 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса. С подозреваемым работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
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В Березинском районе в воскресенье вечером убили двух пенсионеров. Подозреваемого в совершении преступления установили и задержали. Среди возможных мотивов —...
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