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Ирина Еромкина получила звание народной артистки в балетной труппе Большого театра Беларуси

28.02.2019 09:05 — Разное | Партизан  
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Балерине Большого театра Беларуси, ведущему мастеру сцены Ирине Еромкиной присвоено почетное звание «народный артист Беларуси», сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» ведущий редактор отдела информации театра Елена Балабанович.



— Радостную новость мы отправили Ирине Еромкиной в Мексику, так как именно там сейчас на гастролях находится значительная часть балетной труппы, в том числе и Ирина, — сообщила Е. Балабанович. — У этой балерины в последнее время взлет просто фантастический. В нынешнем театральном сезоне она стала Анастасией в одноименном национальном балете в постановке Юрия Трояна. 

В новой авторской редакции балета Валентина Елизарьева «Ромео и Джульетта» вышла в образе юной влюбленной героини шекспировской трагедии. В декабре была названа лауреатом Национальной театральной премии: получила заветную статуэтку за партию Байджан в балете «Любовь и смерть» в постановке Ольги Костель. И буквально на днях Еромкина победила в конкурсе «Человек года в сфере культуры» в номинации «Хореографическое искусство».

Ирина Еромкина была принята в Большой театр Беларуси в 1997 году. Прошла непростой творческий путь — от артистки кордебалета до солистки и ведущего мастера сцены. В ее творческом багаже около 40 самых разных балетных партий: Одетта-Одиллия, Изольда, Сильфида, Кармен, Фригия, Маша, Рогнеда, Золушка, Анюта, Аврора, Ева…


Сейчас в балетной труппе Большого театра Беларуси работают семь народных артистов Беларуси. Это художественный руководитель труппы Юрий Троян, балетмейстеры-репетиторы Людмила Бржозовская и Татьяна Ершова, ведущие мастера сцены Игорь Артамонов, Ольга Гайко, Константин Кузнецов и Ирина Еромкина.

Фото предоставлены Большим театром Беларуси. 


 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Балерине Большого театра Беларуси, ведущему мастеру сцены Ирине Еромкиной присвоено почетное звание «народный артист Беларуси», сообщила корреспонденту...
 
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