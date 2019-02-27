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В Южной Африке три похоронных бюро подадут в суд на пастора, который “воскресил покойника”
В похоронных бюро считают, что ими манипулировали, когда вовлекли в это представление.
В Южной Африке три похоронных бюро будут судиться с местным пастором, который утверждал, что воскресил покойника, сообщает ВВС.
В сети
Теперь три местные похоронные компании - Kingdom Blue, Kings & Queens Funeral Services и Black Phoenix - которые занимались организацией "похорон" будут судиться с пастором из-за нанесения ущерба их репутации.
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В похоронных бюро считают, что ими манипулировали, когда вовлекли в это представление.
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