В Южной Африке три похоронных бюро подадут в суд на пастора, который “воскресил покойника”

В Южной Африке три похоронных бюро будут судиться с местным пастором, который утверждал, что воскресил покойника, сообщает ВВС.





распространилось видео, на котором африканский пастор Альф Лукау кричит "встань" мужчине, лежащему в гробу, а тот резко дергается и встает. В сетина котором африканский пастор Альф Лукау кричит "встань" мужчине, лежащему в гробу, а тот резко дергается и встает.





Теперь три местные похоронные компании - Kingdom Blue, Kings & Queens Funeral Services и Black Phoenix - которые занимались организацией "похорон" будут судиться с пастором из-за нанесения ущерба их репутации.



