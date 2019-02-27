The Economist: 10 главных рисков для мировой экономики в 2019 году

Перспективы международной экономики, по мнению экспертов, ухудшаются. Ожидается, что экономический рост снизится с 2,9% в 2018 году до 2,8% в 2019-м и до 2,6% в 2020-м.





Торговые войны





Наиболее серьезной угрозой мировой экономике эксперты журнала считают возможность перерастания конфликта между США и Китаем в полномасштабную торговую войну. Риск такого исхода эксперты The Economist назвали умеренным, отметив, что реализация такого исхода будет иметь крайне тяжелые последствия.





В настоящее время Пекин и Вашингтон ведут переговоры, и есть надежда, что они заключат торговую сделку, которая позволит избежать ухудшения ситуации. Тем не менее такое перемирие может быть временным, так как КНР вряд ли выполнит все требования США. Эксперты The Economist считают, что такие конфликты повлекут за собой сокращение объемов глобальной торговли, окажут значительное влияние на инфляцию, потребительское поведение, бизнес и в итоге на экономический рост.





В топ-3 главных риска также попали: возможная рецессия США из-за корпоративного долга и масштабный кризис в экономиках развивающихся стран. Составители доклада отметили, что вместе с торговой войной в мире может начаться технологическая торговая война.





Начало затяжного кризиса в Китае





Вероятность обвала экономики КНР (в 2018 году ее ВВП, согласно предварительным оценкам, вырос на 6,6%, что стало худшим результатом за 28 лет) эксперты The Economist считают маловероятным . Однако не исключают, что китайские власти, предпринимая меры по поддержке экономики республики в торговом конфликте с США, могут допустить ошибку. Наиболее уязвимым местом экономики КНР в The Economist считают объем внутренних кредитов, превышающий 230% ВВП.





«Учитывая растущую зависимость западных производителей и ретейлеров от спроса в Китае и на других развивающихся рынках, обвал [экономического] роста в Китае будет иметь серьезные глобальные последствия — гораздо большие, чем если бы это случилось в предыдущие десятилетия», — говорится в отчете.





Другая проблема, рассматриваемая в докладе, - резкий скачок цен на нефть и банковский кризис в Италии.





Кроме того, мировой экономике угрожают «жесткий Брексит», военное противостояние на Корейском полуострове, крупные кибератаки и военные действия из-за территориальных претензий.



