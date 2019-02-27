ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

The Economist: 10 главных рисков для мировой экономики в 2019 году

28.02.2019 08:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Эксперты британского журнала The Economist перечислили главные риски для мировой экономики в 2019 году, рейтинг опубликован на сайте журнала.

Перспективы международной экономики, по мнению экспертов, ухудшаются. Ожидается, что экономический рост снизится с 2,9% в 2018 году до 2,8% в 2019-м и до 2,6% в 2020-м.

Торговые войны

Наиболее серьезной угрозой мировой экономике эксперты журнала считают возможность перерастания конфликта между США и Китаем в полномасштабную торговую войну. Риск такого исхода эксперты The Economist назвали умеренным, отметив, что реализация такого исхода будет иметь крайне тяжелые последствия.

В настоящее время Пекин и Вашингтон ведут переговоры, и есть надежда, что они заключат торговую сделку, которая позволит избежать ухудшения ситуации. Тем не менее такое перемирие может быть временным, так как КНР вряд ли выполнит все требования США. Эксперты The Economist считают, что такие конфликты повлекут за собой сокращение объемов глобальной торговли, окажут значительное влияние на инфляцию, потребительское поведение, бизнес и в итоге на экономический рост.

В топ-3 главных риска также попали: возможная рецессия США из-за корпоративного долга и масштабный кризис в экономиках развивающихся стран. Составители доклада отметили, что вместе с торговой войной в мире может начаться технологическая торговая война.

Начало затяжного кризиса в Китае

Вероятность обвала экономики КНР (в 2018 году ее ВВП, согласно предварительным оценкам, вырос на 6,6%, что стало худшим результатом за 28 лет) эксперты The Economist считают маловероятным . Однако не исключают, что китайские власти, предпринимая меры по поддержке экономики республики в торговом конфликте с США, могут допустить ошибку. Наиболее уязвимым местом экономики КНР в The Economist считают объем внутренних кредитов, превышающий 230% ВВП.

«Учитывая растущую зависимость западных производителей и ретейлеров от спроса в Китае и на других развивающихся рынках, обвал [экономического] роста в Китае будет иметь серьезные глобальные последствия — гораздо большие, чем если бы это случилось в предыдущие десятилетия», — говорится в отчете.

Другая проблема, рассматриваемая в докладе, - резкий скачок цен на нефть и банковский кризис в Италии.

Кроме того, мировой экономике угрожают «жесткий Брексит», военное противостояние на Корейском полуострове, крупные кибератаки и военные действия из-за территориальных претензий.


 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты британского журнала The Economist перечислили главные риски для мировой экономики в 2019 году, рейтинг опубликован на сайте журнала.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто не платит миллиарды внутри Беларуси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.02.2019
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика