В Бресте областной библиотеке им. Горького могут дать имя Николая Радзивилла Черного

Стороны обсудили несколько вопросов сотрудничества в рамках подготовки города к празднованию 1000-летия. Позитивно были оценены все предыдущие проекты, отмечен вклад городских властей в возвращение на родину «Брестской Библии».





пишет Вечерний Представители духовенства также высказали идею о переименовании областной библиотеки имени Максима Горького в библиотеку имени Николая Радзивилла Черного. Именно на его средства в свое время и появилась на свет легендарная библия. Александр Рогачук отметил, что данный вопрос будет рассмотрен в ближайшее время. Глава города позитивно отнесся и к идее создания муралов (монументальная живопись на стенах зданий и жилых домов) на семейную тематику в новых микрорайонах города. Муралы будут популяризировать семейные ценности, а также придадут неповторимую эстетику городской инфраструктуры,Вечерний Брест





На прощание гости передали в дар городу уникальное репринтное издание Брестской (Радзивилловской) Библии в двух томах (Старый и Новый Завет), а также творческую работу Надежды Салейко - художника-оформителя из Слонима.



