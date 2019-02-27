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В Бресте областной библиотеке им. Горького могут дать имя Николая Радзивилла Черного

28.02.2019 08:27 — Разное | Партизан  
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Такое предложение прозвучало сегодня в горисполкоме на встрече мэра Бреста Александра Рогачука и представителей евангельской церкви.

Стороны обсудили несколько вопросов сотрудничества в рамках подготовки города к празднованию 1000-летия. Позитивно были оценены все предыдущие проекты, отмечен вклад городских властей в возвращение на родину «Брестской Библии». 

Представители духовенства также высказали идею о переименовании областной библиотеки имени Максима Горького в библиотеку имени Николая Радзивилла Черного. Именно на его средства в свое время и появилась на свет легендарная библия. Александр Рогачук отметил, что данный вопрос будет рассмотрен в ближайшее время. Глава города позитивно отнесся и к идее создания муралов (монументальная живопись на стенах зданий и жилых домов) на семейную тематику в новых микрорайонах города. Муралы будут популяризировать семейные ценности, а также придадут неповторимую эстетику городской инфраструктуры, пишет Вечерний Брест.

На прощание гости передали в дар городу уникальное репринтное издание Брестской (Радзивилловской) Библии в двух томах (Старый и Новый Завет), а также творческую работу Надежды Салейко - художника-оформителя из Слонима.


 
Теги: Брест
 
 
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Такое предложение прозвучало сегодня в горисполкоме на встрече мэра Бреста Александра Рогачука и представителей евангельской церкви.
 
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