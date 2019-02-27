ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские спортсмены в 2018 году завоевали 680 медалей

28.02.2019 08:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Белорусскими спортсменами на крупнейших международных соревнованиях 2018 года (Олимпийские игры, чемпионаты, Кубки, первенства мира и Европы) завоевано 680 медалей, в том числе 227 золотых, 216 серебряных и 237 бронзовых, сообщил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, выступая на заседании коллегии ведомства.

В среду в ходе заседания обсуждались итоги работы отрасли в 2018 году и определены основные задачи на 2019 год.

Министр напомнил, что на зимней Олимпиаде в Пхенчхане белорусские атлеты завоевали две золотые и одну серебряную награды. В белорусской копилке Паралимпийских игр 12 медалей (4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые).

Всего в 2018 году белорусами завоевано 680 медалей, из них в олимпийских видах спорта – 253 награды.

"Приведенные цифры и обилие наград не должны никого вводить в заблуждение и порождать благостные настроения. Как показывает практика, растущее из года в год количество медалей не всегда превращается в их качество на самых ответственных стартах", - отметил Сергей Ковальчук.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусскими спортсменами на крупнейших международных соревнованиях 2018 года (Олимпийские игры, чемпионаты, Кубки, первенства мира и Европы) завоевано 680 медалей, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Установлена причина трагедии в Каире: два машиниста не поделили пути
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.02.2019
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика