|
Белорусские спортсмены в 2018 году завоевали 680 медалей
Белорусскими спортсменами на крупнейших международных соревнованиях 2018 года (Олимпийские игры, чемпионаты, Кубки, первенства мира и Европы) завоевано 680 медалей, в том числе 227 золотых, 216 серебряных и 237 бронзовых, сообщил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, выступая на заседании коллегии ведомства.
В среду в ходе заседания обсуждались итоги работы отрасли в 2018 году и определены основные задачи на 2019 год.
Министр напомнил, что на зимней Олимпиаде в Пхенчхане белорусские атлеты завоевали две золотые и одну серебряную награды. В белорусской копилке Паралимпийских игр 12 медалей (4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые).
Всего в 2018 году белорусами завоевано 680 медалей, из них в олимпийских видах спорта – 253 награды.
"Приведенные цифры и обилие наград не должны никого вводить в заблуждение и порождать благостные настроения. Как показывает практика, растущее из года в год количество медалей не всегда превращается в их качество на самых ответственных стартах", - отметил Сергей Ковальчук.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусскими спортсменами на крупнейших международных соревнованиях 2018 года (Олимпийские игры, чемпионаты, Кубки, первенства мира и Европы) завоевано 680 медалей, в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)