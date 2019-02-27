Белорусские спортсмены в 2018 году завоевали 680 медалей

В среду в ходе заседания обсуждались итоги работы отрасли в 2018 году и определены основные задачи на 2019 год.





Министр напомнил, что на зимней Олимпиаде в Пхенчхане белорусские атлеты завоевали две золотые и одну серебряную награды. В белорусской копилке Паралимпийских игр 12 медалей (4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые).





Всего в 2018 году белорусами завоевано 680 медалей, из них в олимпийских видах спорта – 253 награды.





"Приведенные цифры и обилие наград не должны никого вводить в заблуждение и порождать благостные настроения. Как показывает практика, растущее из года в год количество медалей не всегда превращается в их качество на самых ответственных стартах", - отметил Сергей Ковальчук.



